Mercedes verward over wisselende prestaties in Miami

Het Formule 1-team van Mercedes hoopte in Miami meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van de W13. Dat lijkt nog niet helemaal te zijn gelukt. Er was eerder wat verwarring over de vorm van de auto.

Bij Mercedes-AMG F1 leek het erop dat het raceweekend in Miami behoorlijk bepalend zou worden. Het team nam upgrades mee, waarmee het hoopte de 'sleutel' naar meer prestaties met deze auto te vinden. Als dat niet lukte, dan moest het in ieder geval duidelijk maken in welke richting er doorontwikkeld kan worden. Het team lijkt er immers nog steeds van overtuigd dat er echt veel potentie in de W13 zit. Toch vertrekt Mercedes uit Miami met meer vragen dan antwoorden, als we de verklaringen na de race zo horen. Teambaas Toto Wolff zei tegenover de verzamelde pers: "We hadden een goede vrijdag, maar snapten niet helemaal hoe dat zo kwam. We moeten naar de data van dit weekend kijken en de sessies van vrijdag doorlopen om die goede prestaties te begrijpen."

Mercedes kwam inderdaad sterk uit de startblokken in Miami, maar daarna zakte het toch weer in. Hoofdengineer Andrew Shovlin tast wat dat betreft ook nog in het duister: "De auto zag er op vrijdag veelbelovend uit, zowel met weinig als met veel brandstof. Het was dus teleurstellend dat het gat naar voren vandaag (zondag, red.) niet kleiner was. Die runs kunnen ons mogelijk wel wat leren, dus we moeten door de data gaan om te begrijpen wat daar nou veranderde." George Russell, die ondanks een slechte kwalificatie toch nog knap op P6 eindigde, echoot de woorden van Wolff en Shovlin: "Er zit echt een snelle auto in, maar we hebben de sleutel gewoon nog niet om die prestaties eruit te halen. We begrijpen niet helemaal waar dat aan ligt, dus we hebben werk te verrichten."