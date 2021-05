Mercedes-Maybach S 680 (niet) voor het eerst in beeld

Dit verhaal is een beetje anders dan anders. De Mercedes-Maybach S 680, zoals de topversie van de topuitvoering van het topmodel van Mercedes heet, is namelijk nog niet officieel gepresenteerd. Op de mediawebsite van het merk zijn echter wel foto’s opgedoken van een Maybach-S met V12-logo’s op het scherm, zoals Motor1.com ontdekte. Eén van de foto’s toont zelfs daadwerkelijk de V12-motor in kwestie, waarmee definitief is vastgesteld dat deze eerder aangekondigde versie er komt.

De grap is echter dat dit exact de Maybach is (let op het kenteken) die op eerdere beelden van de extra lange en extra luxueuze S-klasse werd getoond. Het enige verschil is daadwerkelijk dat typeplaatje, dat op eerdere foto’s nog niet zichtbaar was. Het lijkt er dus op dat we stiekem al sinds november naar een S680 kijken, zonder het zelf te weten.

Meer dan wat er op de foto’s te zien is, weten we op dit moment echter nog niet. De auto heet 680 en beschikt hoogstwaarschijnlijk over de 630 pk sterke V12 die ook in de vorige editie van de Maybach te vinden was, zij het toen nog onder de naam 650.

Dat Mercedes zich nog bezighoudt met een V12 in limousines is bijzonder, want dit motortype wordt onder druk van strikte CO2-eisen door steeds meer fabrikanten losgelaten. Mercedes heeft de twaalfcilinder al wel aan de kant geschoven voor de AMG-versies van de S-klasse, maar dus nog niet voor de Maybach-variant.

De nieuwe Mercedes-Maybach S-klasse werd gepresenteerd met een V8, maar onlangs kregen we ook al een versie met een zescilinder voorgeschoteld. Die S480 is echter vooralsnog alleen voor de Chinese markt.