Mercedes-Maybach komt met S-klasse met V12

De nieuwe Mercedes-Maybach S-klasse is eind vorig jaar al onthuld. Toen gaf men echter nog geen duidelijkheid over het exacte motorenaanbod van de toplimousine. Wel was bekend dat er motoren met elektrische (mild-hybride) ondersteuning zouden komen, maar of de V12 terug zou keren, bleef nog ongewis. Tot nu, want Mercedes-Maybach laat op een afbeelding ter ere van het 100-jarig bestaan van de eerste Maybach een S-klasse met V12-badge op de flank zien. In het begeleidend schrijven rept men overigens niet over deze variant, verdere details zijn dus nog niet bekend. Het ligt voor de hand dat de welbekende 6.0 V12 met 630 pk uit de vorige Mercedes-Maybach S 650 zijn weg heeft gevonden naar het nieuwste model. Of deze rangetopper ook in Nederland op de prijslijst komt, is nog niet duidelijk.

Momenteel heeft Mercedes-Maybach twee modellen in zijn aanbod: de S-klasse en de GLS. De lat ligt hoog voor de komende jaren, want men wil de huidige verkoopcijfers van het superluxe label verdubbelen. Mercedes-Maybach geeft aan dat het dit jaar daarvoor met 'meerdere initiatieven' komt. Daaronder valt niet alleen de V12 voor de S-klasse, maar ook een elektrische Mercedes-Maybach. Over dat model maken de Duitsers de komende maanden meer bekend. Logischerwijs gaat het hier om de Mercedes-Maybach EQS, waarvan Daimler-CEO Ola Källenius eerder al plannen liet doorschemeren.

Mijlpaal

Maybach, dat overigens al in 1909 werd opgericht, kent een lange geschiedenis. Het bedrijf bouwde in eerste instantie motoren voor onder meer Zeppelins. In september 1921 stelden Karl Maybach en zijn vader Wilhelm de W3 voor aan het publiek, de eerste productieauto van Maybach. Voor de oorlog zijn er in totaal zo'n 1.800 Maybachs gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Maybach motorleverancier voor het Duitse leger. Daimler nam het bedrijf in 1961 over en kwam uiteindelijk in 2002 met twee nieuwe modellen onder de naam Maybach: de 57 en de 62. De verkopen daarvan vielen echter tegen en in december 2012 trok men de stekker eruit. Eind 2014 keerde Maybach toch weer terug, maar nu als sublabel van Mercedes-Benz.