Mercedes-Maybach S 680 gepresenteerd

De Mercedes-Maybach S-klasse, het absolute neusje van de S-klasse-zalm, bestond in Europa vooralsnog alleen als S 580 4Matic. Die extra luxueuze versie van de nieuwe S-klasse heeft een 503 pk sterke 4.0 V8 onder de kap waarmee je niet bepaald om vermogen verlegen zit. In China bestaat de Mercedes-Maybach S-klasse als 480 4Matic, een versie met een 367 pk sterke zes-in-lijn onder de kap. Aan de andere kant van het spectrum parkeert Mercedes-Benz nu de absolute topversie van de Maybach-S. Dít is de Mercedes-Maybach S 680 4Matic.

De Mercedes-Maybach S 680 4Matic heeft een machtige twaalfcilinder als krachtcentrale. Het betreft een 6,0-liter grote V12 die 612 pk en 900 Nm wie 4Matic-vierwielaandrijving over alle vier de wielen verdeelt. Met die machine sprint de toplimo in 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid is begrensd op 250 km/h. De van twee turbo's voorziene V12 moet het zonder EQ Boost-ondersteuning doen en is dus geen mild-hybride krachtbron. De V12 is dan ook niet nieuw. Hij lag namelijk al in diverse AMG-modellen en deed ook al dienst in Maybach-smaken van de vorige S-klasse. Het is echter voor het eerst dat die V12 in de S-klasse wordt gecombineerd met vierwielaandrijving.

In Duitsland kost de Mercedes-Maybach S 680 4Matic €217.323 terwijl de Mercedes-Maybach S 580 4Matic er vanaf €164.565 van eigenaar wisselt. Wat de machtige S 680 4Matic in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend.