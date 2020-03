Mercedes EQE duikt voor de eerste keer op

Mercedes-Benz is druk aan het testen onder winterse omstandigheden. De Citan kwam vandaag ook al voorbij rijden, maar het echt grote nieuws is deze EQE. Die volledig elektrische nieuwkomer van Mercedes was nog niet eerder te zien.

Onder het EQ-label rolt Mercedes-Benz de komende jaren haar elektrische modellenoffensief uit. De EQC beet eind 2018 het spits al af. Inmiddels zijn ook de kleinere EQA en EQB al als testexemplaren voorbij gekomen en die zullen naar verwachting dit jaar op de markt komen. Verder in de toekomst ligt de introductie van de EQE, die in tegenstelling tot eerder genoemde EQ-modellen zijn elektrische aandrijflijn niet in een SUV-verpakking heeft zitten. De EQE wordt, zoals op deze spionagefoto's te zien is, meer een sedan/gran coupé.

De EQA, EQB en EQC delen hun ontwerp in grote lijnen met respectievelijk de GLA, GLB en GLC. De EQE is logischerwijs verwant aan de E-klasse, maar zo op het eerste gezicht zijn de verschillen groot. Het lijkt er dan ook op dat de EQE meer zijn eigen weg gaat qua basisvorm óf eventueel een voorbode is voor de lijnen van de volgende generatie van de E-klasse. Opvallende details zijn de laag geplaatste koplampen, de betrekkelijk hoge C-stijl en langzaam aflopende daklijn. Al met al doet het ook wat denken aan een belangrijke toekomstige concurrent; de BMW i4. Die komt eind 2021 en dat is ook wanneer we deze Mercedes EQE verwachten.