Er komt in 2035 toch geen volledig verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor. Een zucht van verlichting voor de autobranche, maar volgens Mercedes-topman Ola Källenius kunnen ook de huidige regels desastreus zijn.

Na veel druk vanuit met name de autobranche besloot de EU in december dat de CO2-uitstoot van personenauto’s niet met 100, maar met 90 procent moet zijn teruggedrongen in 2035. Dat betekent dat er een klein beetje ruimte is voor auto’s die nog een vorm van brandstof nodig hebben, al dient dat dan wel weer gecompenseerd te worden door onder meer zogeheten groen staal te gebruiken.

Het gaat dus nog steeds om rigoureuze maatregelen, maar met 90 in plaats van 100 procent krijgen autobouwers en landsbesturen toch iets meer rust. Volgens Mercedes-topman Ola Källenius is het echter nog niet genoeg. In Brussel stelt Källenius tegenover Automotive News dat de 90 procent-regel in zijn huidige vorm effectief alsnog 100 procent betekent, vooral vanwege die eis dat het brandstof verstoken met iets anders moet worden gecompenseerd. Volgens Källenius zullen de regels zelfs in afgezwakte vorm ‘destabiliserend’ werken voor de Europese automarkt.

Volgens hem gaat het allemaal te snel en te ver, ook al voor 2035. Zo stelt de CEO ook voor dat de eerder versoepelde regels die autofabrikanten drie in plaats van één jaar de tijd geven om de gemiddelde CO2-norm van 2027 te halen, moet worden uitgesmeerd over in totaal vijf jaar. Wat wil Källenius dan wel? Meer maatregelen om het bestaande wagenpark schoner te maken, bijvoorbeeld in de vorm van het stimuleren van synthetische brandstoffen. “We hebben geen discussie over de noodzaak van schonere auto’s, maar wel over hoe dat doel moet worden bereikt”, zegt Källenius.