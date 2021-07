Mercedes-Benz neemt lijstje primeurs mee naar IAA

Het belangrijkste nieuws zit hem bij Mercedes-Benz in de elektrificatie van het modellenaanbod. Vanaf 2025 wil het merk in ieder segment een EV hebben en in 2030 moet men in Stuttgart klaar zijn voor de overstap naar een volledig elektrisch aanbod. In totaal presenteert Mercedes-Benz samen met zijn submerken acht nieuwe modellen op de IAA, waarvan vijf volledig elektrisch zijn. Een belangrijk model waar Mercedes-Benz het doek van trekt is de EQE, het elektrische equivalent van de E-klasse. Die lijkt hetzelfde 'one bow design' te gaan krijgen als zijn grotere broer EQS. Naast de volledig nieuwe EQE beleeft de reeds aangekondigde EQB zijn Europese publieksdebuut

Mercedes-AMG brengt een 'batterij-elektrische luxesedan' mee naar München. Vermoedelijk gaat het hier om de Mercedes-AMG EQS, die eerder al op de Nürburgring gesignaleerd is. Verder onthult AMG zijn eerste hybride onder het E Performance-label. Welk model dat precies is, blijft nog even onder de pet. Eerder was de GT 4-door al te zien als hybride, die vermoedelijk GT 73 gaat heten, maar ook de hypercar One heeft een deels elektrische aandrijflijn. Het blijft dus nog even afwachten welk model AMG precies meeneemt. Mercedes-Maybach komt niet naar München met een productiemodel, maar brengt een conceptauto mee die de toekomstvisie van het merk moet laten zien. Smart doet overigens hetzelfde.

Andere primeurs van Mercedes-Benz zijn de S-klasse Guard en de C-klasse All Terrain. Van die laatste wisten we al dat hij kwam. Mercedes-Benz rept overigens nog met geen woord over de nieuwe SL, waarvan al wel bekend is hoe het interieur eruit komt te zien.