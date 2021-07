Mercedes-AMG SL toont interieur: 2+2!

Over de nieuwe Mercedes-AMG SL (zoals de opvolger van de Mercedes-Benz SL officieel heet) is al veel gezegd en geschreven. De introductie is nu echt nabij en dus toont Mercedes vast het interieur van de open nieuwkomer. Dat brengt een aantal verrassingen met zich mee.

De nieuwe SL is een auto die nog achter flink wat nevelen gehuld gaat, al was het maar omdat de positionering van het model naast onder meer de AMG GT nog niet geheel helder is. Na het zien van deze interieurfoto’s spotten we in ieder geval vast één belangrijk verschil met die tweezits sportieveling: de SL wordt een 2+2. Een auto met een kleine achterbank dus, een voorziening die in het verleden vaak ook al optioneel te verkrijgen was. De nieuwe SL lijkt achterin iets meer ruimte te bieden dan de R129’s van weleer, al zegt dat meer over laatstgenoemden dan over de nieuwkomer. Mercedes stelt dat de nieuwkomer ruim genoeg is voor personen tot 1,50 meter, dus je kinderen kunnen vast mee.

Ook de rest van het interieur mag er zijn. Het is een dikke Mercedes, dus een zee van aluminium, leer en sfeerverlichting hadden we al verwacht. De gekozen designstijl is dan ook herkenbaar, maar tegelijkertijd is het SL-binnenste lekker ‘eigen’. In vergelijking met de nieuwe S-klasse valt op dat de auto een hogere middenconsole biedt en vasthoudt aan de ronde ventilatieroosters. Samen leveren ze een lekkere sportieve sfeer op. Ook het instrumentarium is bijzonder. Het scherm achter het stuur wordt niet aan de bovenkant, maar juist aan beide zijkanten overkapt. Daardoor lijkt het zich wat af te schermen van de blik van passagiers.

Nog interessanter is het centrale touchscreen. Uiteraard is dat een verticaal geplaatst exemplaar, zoals we dat ook in de nieuwe S en de nieuwe C-klasse aantreffen. Het verschil is echter dat het scherm zich in de SL elektrisch laat verstellen. De hoek waaronder het staat, is dus instelbaar. Dat kan zeker in een cabriolet geen kwaad, aangezien een liggend scherm hier al snel onleesbaar wordt door weerspiegeling van de lucht. Het losse ‘tablet’, wat niet iedereen mooi lijkt te vinden, heeft zo in ieder geval een concreet voordeel.

De Mercedes-AMG SL wordt volledig ontwikkeld door AMG en juist dat gegeven maakt z’n positie naast de AMG GT zo interessant. Mercedes lijkt van deze auto een ultieme mix van comfort en sportiviteit te willen maken, waar de recentere voorgangers van het model zich vooral op dat comfort leken te richten. De nieuwe SL, die straks weer beschikt over een stoffen cabrioletkap, vervangt wellicht ook de AMG GT Roadster.