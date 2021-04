Hypercar Mercedes-AMG One betrapt

Mercedes-AMG werkt aan een plug-in hybride hypercar waarmee het de in zeer beperkte oplage gebouwde straatlegale versie van de CLK-GTR een verre afstammeling geeft. Eind 2017 liet Mercedes-AMG tijdens de IAA van Frankfurt de Project One zien, een toen al productierijp ogende vooruitblik op de hypercar die ruim 3 jaar later nog altijd niet op de markt is.

De firma uit Affalterbach (D) heeft kennelijk een stevige kluif aan de ontwikkeling van de One. Naar verluidt heeft de auto enige vertraging opgelopen omdat het inpassen van de aandrijflijn en het efficiënt koelen ervan problemen oplevert. De Mercedes-AMG One krijgt namelijk niet zomaar een benzinemotor waaraan een elektromotor is gekoppeld. Nee, de Duitse technologiebom krijgt een 1,6-liter V6 wiens toerenbegrenzer er pas tegen de 11.000 tpm in hakt. Die van de befaamde Formule 1-krachtbron afgeleide 1.6 wordt gekoppeld aan maar liefst vier elektromotoren die het vermogen op ruim 1.000 pk moeten brengen.

De ingepakte One op deze foto's oogt in grote lijnen identiek aan de conceptuele versie die eind 2017 zijn debuut maakte. De achterlichten die we hier zien zijn natuurlijk niet de definitieve exemplaren. Wie nog een goed gevuld spaarvarkentje heeft liggen en wel enthousiast wordt van de beloofde specificaties van de One, moeten we helaas teleurstellen. Alle 275 te bouwen exemplaren met elk een vanafprijs van zo'n € 2,7 miljoen zijn namelijk al verkocht ...