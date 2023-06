Mercedes-Benz mag ook in Californië autonoom rijden

Anderhalf jaar geleden was Mercedes-Benz de eerste autofabrikant die een felbegeerde VN-goedkeuring voor autonoom rijden in de wacht sleepte. Daarmee werd een belangrijke voorzet gegeven voor lokale overheden om dit ook goed te keuren. In Duitsland kwam die goedkeuring er vorig jaar al en kunnen de EQS en S-klasse dus al een tijdje autonoom (niveau 3) door het verkeer. Nu volgt, vlak na de staat Nevada, ook de Amerikaanse staat Californië, zo meldt Reuters.

Het lijkt niet meer dan een kleine overwinning voor Mercedes-Benz, maar het is juist best een flinke stap. Californië staat immers bekend als een zeer progressieve staat op dit gebied en is uiteraard ook de staat waar veel van dergelijke technologie ontwikkeld wordt. Dat Mercedes-Benz er als eerste autonoom rijden mag aanbieden aan al zijn klanten is nogal wat. Het troeft daarmee bijvoorbeeld Tesla af, dat ongetwijfeld had gehoopt inmiddels ook al uit de voorwaardelijke testfase te zijn met zijn Full Self-Driving (FSD).

Wel moet gezegd worden dat je met Drive Pilot minder kunt dan wat de bètatesters met Tesla's FSD kunnen. Daarmee kun je immers de auto simpelweg naar een door jou ingevoerde bestemming laten rijden, terwijl Drive Pilot van Mercedes enkel toegestaan is op de snelweg en werkt tot 64 km/h. Het is dus vooral bedoeld om filerijden uit handen te geven. Het grote verschil is echter dat het nu toegestaan wordt in Californië om Drive Pilot volledig zelf het werk te laten doen. Je mag dus ondertussen bijvoorbeeld een krant gaan lezen, zolang je maar in staat bent om in te grijpen als Drive Pilot dat vraagt en het systeem ziet dat je je ogen open hebt. In Tesla's moeten de bestuurders nog de handen aan het stuur houden en alert blijven op wat het systeem doet.