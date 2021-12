Mercedes-Benz mag als eerste wereldwijd autonoom rijden

Mercedes-Benz heeft reden voor een feestje. Drive Pilot, waarmee level 3 autonoom rijden mogelijk is, heeft een officiële VN-goedkeuring gekregen. Daarmee kan Mercedes-Benz wereldwijd dit systeem in de praktijk gaan brengen als lokale wetgeving hier ook klaar voor is.

In hoeverre een auto autonoom mag rijden is tot op heden sterk afhankelijk van lokale wetgeving. Zeker als het aankomt op level 3 autonoom rijden, waarbij de bestuurder de auto volledig het werk mag laten doen en enkel nog een oogje in het zeil moet houden om in te grijpen als gevaar dreigt. Mercedes-Benz heeft in Duitsland al lokale ontheffing om met level 3 autonoom rijden op de openbare weg aan de gang te gaan, zoals Tesla dit bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten heeft. Nu is het echter ook klaar voor wereldwijde uitbreiding.

De Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) heeft Mercedes-Benz goedkeuring gegeven. Dit betekent niet alleen dat Drive Pilot in Europa gebruikt mag gaan worden, maar ook in landen wereldwijd die de UNECE als autoriteit accepteren. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de Verenigde Staten en Canada. Voorwaarde is dus wel dat ook de lokale wetgeving level 3 autonoom rijden toestaat.

Concreet betekent dit dat je vanaf volgend jaar een Mercedes-Benz kunt kopen met Drive Pilot en daarmee legaal level 3 autonoom onderweg kunt zijn. De Mercedes-Benz S-klasse wordt per 2022 als eerste model publiek leverbaar met dit systeem. Er zit nog wel een addertje onder het gras: het geldt in eerste instantie alleen voor Duitsland, waar de lokale wetgeving hier nu al klaar voor is. Je kunt dan onder bepaalde voorwaarden het stuur volledig uit handen geven. Dit kan volgens de Duitse wetgeving tot maximaal 60 km/h, bij druk verkeer op de snelweg. Met de VN-goedkeuring op zak werkt Mercedes-Benz aan het zo snel mogelijk beschikbaar maken van Drive Pilot in andere landen. "Er vinden al uitgebreide testritten plaats, bijvoorbeeld in de VS en China. Wanneer er nationale regelgeving voor is in meer markten, wordt deze technologie stap voor stap breder beschikbaar."