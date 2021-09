Mercedes-Benz laat elektrische EQE zien

Mercedes-Benz laat tijdens de IAA van München een vloot nieuwe modellen zien, al is een deel ervan al digitaal onthuld. We nomen de volledig nieuwe Citan, de C-klasse All-Terrain en de machtige plug-in hybride Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E Performance. Daarnaast tovert het merk tijdens de Duitse beurs misschien wel een weelderige concept-car mee, mogelijk een met Maybach-saus overgoten SUV die vooruitblikt op de op stapel staande elektrische EQS SUV. Maar er is meer, zo zou Mercedes-Benz ook zomaar een AMG-versie van de EQS kunnen presenteren. Dat is nog niet helemaal zeker, maar dat de EQE in München staat weten we wel.

De EQE wordt kort door de bocht genomen tot de E-klasse wat de EQS tot de S-klasse is. Een volledig elektrisch model dus, dat op technisch vlak helemaal niets met z'n segmentgenoot te maken heeft. De EQE, waarvan Mercedes-Benz nu een kunstzinnige plaat van de achterkant toont, lijkt in veel opzichten dan ook een EQS 'in een maatje kleiner' te worden. Dat klinkt neerbuigend, maar zo is het zeker niet bedoeld. De EQE komt op hetzelfde EVA-platform te staan als z'n grotere broer, en dat belooft simpelweg niets dan goeds. Reken op een elektrische liftback met vermogens tot zo'n 700 pk. De grotere EQS is al gepresenteerd als 333 pk krachtige 450+ met achterwielaandrijving en als 524 pk sterke 580 4Matic. Daarboven komt dus nog een meer dan 750 pk sterke AMG-versie.