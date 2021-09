De Mercedes-AMG GT 4-Door is de eerste AMG-Benz die een plug-in hybride aandrijflijn krijgt. De heren en dames in Affalterbach maken daar geen zuinige spaarpot van. Nee, de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance knalt AMG met 843 pk een nieuw tijdperk in.

'Elektrificatie' is misschien niet de meest 'sexy' term in autoland, al laten elektrische super- en hypercars geregeld zien dat er met elektrokracht ook pret te beleven valt. Ook Mercedes-AMG ontkomt niet aan elektrificatie en een topversie van de Mercedes-AMG GT 4-Door mag het stekkerspits afbijten. We maken digitaal kennis met de Mercedes-AMG GT 4-Door E Performance, de eerste plug-in hybride van AMG die de 639 pk sterke Mercedes-AMG GT 63 S in een klap degradeert tot subtopper.

De Mercedes-AMG GT 63 S E Performance heeft de bekende 4.0 liter biturbo V8 onder de motorkap, een machine die net als in voormalig topversie GT 63 S 639 pk en 900 Nm mobiliseert. Die van nature al beresterke achtcilinder werkt samen met een op de achteras gemonteerde Electric Drive Unit met daarin een relatief kleine 6,1 kWh accu, de aanstuurmodules en een 204 pk en 320 Nm sterke elektromotor met tweetraps versnellingsbak. Het resultaat? Een systeemvermogen van maar liefst 843 pk en 1.010 tot 1.470 Nm koppel. Met die bijna onaardse spierkracht lanceert de Mercedes-AMG GT 63 S E Performance zich in 2,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. In minder dan tien tellen heeft de plug-in hybride de 200 km/h op de klok. De topsnelheid bedraagt 316 km/h.

De plaatsing van de Electric Drive Unit direct boven de achteras heeft volgens Mercedes-AMG diverse voordelen. Zo kan niet alleen het vermogen van de elektromotor directer z'n werk op de achteras doen, het zorgt onder meer ook voor een betere gewichtsverdeling. Het relatief kleine 89 kilo wegende accupakket heeft een hoge vermogensdichtheid en is volgens Mercedes-AMG gelardeerd met invloeden uit de Formule 1. De accu is niet ontwikkeld voor een zo groot mogelijke actieradius, maar voor een snelle stroomafgifte en -opname. Toch kun je er op elektrokracht nog 12 kilometer mee rijden. Mercedes-AMG geeft onder meer aan een speciaal koelsysteem voor de accu te hebben ontwikkeld. De laadklep is op niet al te sierlijke wijze in de achterbumper weggewerkt.

Via AMG Dynamic Select valt de heftige plug-in hybride in diverse rijstanden te zetten. Je kunt, onder meer via de daarvoor bestemde toetsen op het stuur, maar ook via een tuimelschakelaar op de middenconsole, kiezen uit de programma's Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race, Slippery en het zelf samen te stellen Individual. De auto wordt overigens gestart in een stille modus die onderdeel uitmaakt van de rijstand Comfort. AMG Ride Control+, luchtvering met automatische niveuregeling, is overigens standaard. Koolstofkeramische remmerij moet de krachtigste AMG GT 4-Door weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen.

Vanbuiten herken je de absolute topversie van de AMG GT 4-Door 63 S E Performance natuurlijk een z'n E Performance-badges, maar ook aan de iets van die van de AMG GT 63 S afwijkende bumpers met anders gevormde luchtinlaten. De buitenste exemplaren in de voorbumper zijn breder, lopen naar het midden taps toe en hebben verticale in plaats van horizontale spijlen.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.