Mercedes-Benz C-klasse als All-Terrain

Mercedes-Benz had van de E-klasse al een avontuurlijk uitgedoste All-Terrain-uitvoering, maar in het segment waar Volvo de V60 Cross Country en Audi de A4 Allroad voeren, bleef het stil uit Stuttgart. Tot nu, want voor het eerst is er nu ook van de C-klasse een All-Terrain-smaak.

De All-Terrain-receptuur is bekend en dat betekent dat ook de C-klasse All-Terrain wordt opgehoogd en rondom is aangekleed met extra zwarte kunststof delen. Het aangepaste bumperwerk maakt de auto 4 millimeter langer dan de reguliere C-klasse, maar het grote verschil zit 'm natuurlijk in de bodemvrijheid. De C-klasse All-Terrain staat namelijk 4 centimeter hoger op z'n poten dan je van de C-klasse Estate gewend bent. Het zwarte kunststof rond de wielkastranden maakt de auto 2,1 centimeter breder. Opvallend detail: Mercedes-Benz geeft de All-Terrain een grille met één grote horizontale lamel met erachter een hele reeks kleinere verticale exemplaren. Natuurlijk rust Mercedes-Benz de C-klasse Estate standaard uit met 4Matic-vierwielaandrijving. Nieuw zijn de rijmodi Offroad en Offroad+, standen waarmee de Benz naast het asfalt mee uit de voeten kan.

De bagageruimte is natuurlijk identiek aan die van de reguliere C-klasse Estate en dat betekent dat de C-klasse All-Terrain ook 490 liter opslokt. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.510 liter aan spul in de ruig ogende station verstouwen. Het interieur van de C-klasse All-Terrain is overigens de versie die Mercedes-Benz ook in de Avantgarde-uitvoeringen stopt. Dat betekent dat je onder meer kunt kiezen uit drie kleurcombinaties voor de lederen bekleding en dat ook de zetels de exemplaren zijn die je in de Avantgarde-uitvoering vindt. Nieuw is Offroad Light. Als de auto op slecht begaanbaar terrein rijdt, wordt de lichtbundel verbreed om een beter beeld van de omgeving te geven.

Het is nog niet bekend of de C-klasse All-Terrain, die zowel benzine- als dieselmotoren krijgt, in Nederland leverbaar wordt.