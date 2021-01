Mercedes-Benz EQA klaar voor onthulling

De volledig elektrische Mercedes-Benz EQA staat klaar voor zijn onthulling. We krijgen al een deel van de neus te zien voor het zover is.

Deze week onthult Mercedes-Benz haar jongste volledig elektrische model: de EQA. Op woensdag 20 januari is het zover. Mercedes laat alvast een glimp zien van de elektrische tegenhanger van de GLA. Wat direct opvalt is dat de EQA veel gelijkenissen vertoont met de grotere EQC. De EQA heeft koplampen met een streep ledverlichting erin die doorloopt in een ledbalk over de hele neus. De koplampen lopen verder in hun geheel uit in een paneel waarin dankzij chromen omlijsting optisch nog een grille lijkt te zitten.

Het ontwerp van de rest van de auto heeft waarschijnlijk geen grote verrassingen meer in petto. Immers weten we dat de EQA de elektrische variant van GLA wordt en dat de koets en het interieur grotendeels overeen komen. Uiteraard ontbreekt de nodige EQ-aankleding niet om toch onderscheidend te zijn en logischerwijs oogt ook de achterkant wel duidelijk anders dan dat van de GLA. We weten inmiddels al dat de instapper de EQA 250 wordt, met aandrijving op twee wielen en dik 190 pk vermogen. Daarboven komt een variant met vierwielaandrijving en twee motoren, die samen goed zijn voor 273 pk. Alle details weten we woensdag. De EQA staat dit voorjaar bij de dealers.