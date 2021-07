Mercedes-Benz C-klasse - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De C-klasse is met afstand het bestverkochte model van Mercedes-Benz in Nederland. Sinds 1993 zijn er in ons land 115.526 exemplaren van verkocht. Nu is er een nieuwe, waarmee we onlangs al een blokje om konden . Dat was een C180 Luxury Line. Wat je krijgt als je niets aanvinkt op de optielijst en direct op 'bestellen' klikt, zoeken we nu uit.

C180 Business Line

€ 48.280

Een sedan of een estate: dat zijn momenteel de enige twee carrosserievormen waarin de nieuwe C-klasse verkrijgbaar is. Niet getreurd: want hij komt op termijn als cabrio en hoogstwaarschijnlijk ook als coupé op de markt. Voor vandaag houden we het bij de sedan. Die staat als C 180 voor de bovenstaande vanafprijs in de orderboeken. Om in te stappen is de C-klasse aanmerkelijk duurder geworden, want de vorige instapversie was de C160 voor € 39.086. De C180 kostte toen minimaal € 41.490. Toegegeven: de nieuwe C180 heeft wel meer vermogen: onder de kap ligt een 1.5 viercilinder met mild-hybride ondersteuning, goed voor 170 pk en 250 Nm koppel. Die motor is altijd gekoppeld aan een negentraps automaat.

Boven de C180 in het aanbod staan vooralsnog de C200 (204 pk) en C300 (258 pk), die beide ook leverbaar zijn met 4Matic-vierwielaandrijving. Voor dieselaars resteert er nog slechts één optie: de 265 pk sterke C300 d. Voor de Estate zijn deze motoren vooralsnog niet leverbaar met vierwielaandrijving, ook is de station niet leverbaar als 180. Later komen er vermoedelijk nog andere motorversies, waaronder plug-in hybrides van AMG, op de prijslijst te staan. Voor nu zoomen we in op de C180 Business Line.

Weinig opsmuk

Aan de buitenkant wijzigde de C-klasse qua vorm nauwelijks van zijn voorganger. De wijzigingen zijn eerder evolutionair dan revolutionair te noemen en brengen de C-klasse weer in lijn met zijn grotere broers, de E- en S-klasse. Vooral de horizontaal geplaatste achterlichten dragen aan die indruk bij. Als Business Solution heeft de C-klasse geen chromen raamomlijsting en ook de omlijsting van de grille is in het zwart uitgevoerd. Net als de dicht op elkaar geplaatste verticale spijlen in de grille, overigens. De achterbumper bestaat uit zwart kunststof zonder opsmuk in de vorm van uitlaatsierstukken. Halogeen verlichting is overigens verleden tijd, want de C-klasse heeft standaard ledkoplampen en -achterlichten.

De sedan rolt op 17-inch lichtmetaal, maar het design van de wielen wekt enigszins de indruk dat het hier gaat om wieldoppen. Is dat niet helemaal je ding, dan heb je pech, want op de Business Solution zijn af-fabriek geen andere wieldesigns leverbaar. Voor wat betreft de kleuren biedt Mercedes gelukkig nog wel wat mogelijkheden. Standaard rolt de C-klasse in het zwart de spuitcabine uit, maar optioneel kun je kiezen uit tien kleuren. Zelfs het matgrijze 'designo selenietgrijs magno' à € 2.396 behoort tot de mogelijkheden. Verder beschikt de C-klasse standaard over parkeersensoren, een achteruitrijcamera, een licht- en regensensor en automatisch dimmende spiegels. Overigens is het Agility Control-onderstel van de C standaard instelbaar in meerdere rijmodi.

Digitaal

Binnenin de C-klasse Business Line is de aankleding van het interieur tamelijk sober, maar dat geldt niet voor de techniek aan boord. het meubilair is bekleed met zwart stof en je dient de stoelen handmatig te verstellen. Ook een uitschuifbare zitting is niet aanwezig op de Business Line. Wél zijn de zetels standaard verwarmd. Optioneel kun je de stoelen voor € 302 laten bekleden in zwart kunstleder, maar andere kleuren zijn niet leverbaar op deze uitvoering. De sierdelen zijn standaard uitgevoerd in zwart pianolak op zowel de middenconsole als in de deuren, afgemaakt met zilverkleurige accenten. Ook op het stuur zit het spul, waarvan wij ons afvragen of dat op termijn niet een boel vingerafdrukken gaat opleveren. Enfin, ook hier geldt: je moet het ermee doen. Andere sierdelen zijn niet leverbaar.

Het Advantage-pakket is inbegrepen bij de Business Line. Dat houdt in dat je onder meer altijd MBUX-navigatie met een groot touchscreen en een digitaal instrumentarium krijgt. Ook Apple CarPlay en Android Auto zijn hierbij inbegrepen. Verder kan de smartphone draadloos worden opgeladen in een aflegvakje in de middenconsole. Climatecontrol zit er ook altijd op. In dit opzicht is de C-klasse standaard dus al behoorlijk compleet. Wat betreft veiligheidssystemen heeft de C-klasse standaard een actieve dodehoek-, rem- en spoorassistent aan boord. Voor adaptieve cruisecontrol en het geavanceerdere Pre-Safe-systeem moet je het Rijassistentiepakket Plus aanvinken voor € 2.396. Je kunt de adaptieve cruisecontrol desgewenst ook los bestellen voor €484.

Die losse opties worden bij automerken over het algemeen steeds minder populair, maar Mercedes-Benz houdt het voor de C-klasse in dat opzicht redelijk traditioneel. Zo kun je onder meer een panorama-schuifdak (€ 2.142), interieurvoorverwarming (€ 1.476) en zijairbags achter (€ 454) bijbestellen. Voor wie snel koude handen krijgt is het winterpakket à € 520 wellicht een optie. Daarbij krijg je een verwarmd stuurwiel en een verwarmd ruitensproeiersysteem. Al met al is het echter niet meer zo dat je maar moet blijven vinken op de optielijst om een complete auto voor de deur te hebben staan. De C-klasse ziet er als Business Line wellicht een tikkeltje saai uit, maar heeft zeker voor Duitse begrippen een behoorlijk rijke standaarduitrusting. Daarmee sluiten we overigens niet uit dat in een later stadium nog goedkopere varianten op de prijslijst komen te staan.