Mercedes-Benz A-klasse (2001) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Met de huidige generatie Mercedes-Benz A-klasse lijkt het merk er aardig in te slagen de aandacht van jongere kopers of leasers te trekken. De oorspronkelijke 'A', die 25 jaar geleden op de markt kwam, was echter niet zo aansprekend voor de jeugdigen onder ons. Toch willen we beweren dat het exemplaar dat we vandaag uit ons occasionaanbod lichten een gedegen keuze is als iemands eerste auto - mits je de charme van het model in kunt zien.

Een Mercedes-Benz A160 Avantgarde: dat was bij de introductie van het model in 1998 de snelste en meest luxe uitvoering. Tegen de tijd dat het aangeboden exemplaar uit de fabriek rolde waren er weliswaar al krachtiger motoren beschikbaar, maar toch: ooit was dit een hele keurige A-klasse. En dat lijkt het nog steeds te zijn. De A160 toont geen significante beschadigingen of onevenredig vergevorderde slijtage, zowel vanbinnen als vanbuiten niet. Het onderste chroomstripje van de grille mist, achteraan de linker dorpel lijkt ooit een reparatie te zijn uitgevoerd en de voorbumper sluit links niet meer helemaal mooi aan op de koplamp, maar in het interieur bespeuren alleen ietwat vermoeid leder op de bestuurdersstoel. Alle knopjes ogen nog fris, evenals de rest van het binnenste.

Ook de eigenarenhistorie van de auto biedt weinig reden tot zorgen. Hij begon zijn leven in het zakelijke verkeer, maar na vier jaar was het tijd voor een eerste particulier - en die hield 'm gelijk van 2005 tot en met 2021. De eigenaar daarna reed er slechts 2 jaar mee en nu staat de auto te koop voor net geen €2.500. Wat je daarvoor krijgt? Een Mercedes-Benz A-klasse met een metallic kleurtje, lichtmetalen wielen, een airco én een cruise-control. Ook heeft de auto - natúúrlijk - ESP aan boord en zit er meer dan een airbag in. Mercedes' eerste kleintje moest destijds qua veiligheid kunnen wedijveren met de grotere modellen van het merk en scoorde voor een compacte auto uit die tijd een heel behoorlijke 4 Euro NCAP-sterren.

Veilig, ruim en goedkoop in de vaste lasten

De relatieve veiligheid van het model zorgt ervoor dat de auto een stuk beter aan te raden is aan een beginnend bestuurder. Onervaren op de weg is de kans nu eenmaal groter dat je bij een ongeluk betrokken raakt en in deze auto ben je dan nog enigszins beschermd. Helemaal als je het in relatieve zin bekijkt: een oudere auto met een leeggewicht van nét meer dan 1.000 kg (lekker goedkoop in de wegenbelasting) en een bescheiden aanschafprijs, die tóch nog wat veiligheid weet te bieden? Zoveel zijn er daar niet van.

Tegelijkertijd is de A-klasse met zo'n 100 pk op 1000 kg vlot zat, kun je er met gemak met je vrienden mee naar de McDonald's rijden of er met je liefje mee op vakantie - achterin past genoeg spul. Eigenlijk kent de aanbieding maar twee nadelen. Ten eerste: vanwege het ontwerp van de A-klasse is de motorruimte redelijk beperkt toegankelijk, waardoor sleutelen lastiger is. En ten tweede: hij is bepaald niet sexy. Al kun je daar ook de charme van inzien. Wie kent er iemand die een eerste auto zoekt?