Mercedes-Benz verplaatst productie A-klasse naar Hongarije

De huidige Mercedes-Benz A-klasse bestaat sinds 2018 en wordt sindsdien ook in Hongarije gebouwd, hoewel een belangrijk deel van de exemplaren tot nu toe ‘gewoon’ uit Duitsland komt. Dat verandert in het tweede kwartaal van 2026, als Mercedes-Benz volgens het Duitse Automobilwoche alle productie naar een fabriek in het Hongaarse Kecskemet verplaatst. In de fabriek bij het Duitse Rastatt ontstaat zo ruimte voor andere, nieuwere compacte modellen op het MMA-platform. Tot nu toe kennen we op die basis de CLA en de GLB, maar er volgt ongetwijfeld meer. De MMA-auto’s zijn zoals dat heet ‘electric first’ en dus ontwikkeld met voorrang voor de volledig elektrische varianten, hoewel er ook benzineversies zijn. Bij de A-klasse is er geen volledig elektrische variant en blijft het bij brandstofauto’s en PHEV’s.

De extra productieplaatsen voor de A-klasse zijn een mooie opsteker voor Hongarije, dat de laatste tijd toch al lekker groeit als autoproducent. Zo bouwt BMW hier de gloednieuwe en belangrijke iX3 en heeft BYD Hongarije eveneens in het vizier, al zijn die plannen even uitgesteld.

Het verplaatsten van de productie van een auto die al sinds 2018 in productie is, lijkt misschien een wat vreemde zet. De huidige A-klasse mag echter nog tot zeker 2028 blijven en dus loont de stap zeker nog de moeite voor Mercedes, dat volgens de ingewijden op deze manier bovendien bespaart op productiekosten en daarmee de winstmarge op de A-klasse kan vergroten.