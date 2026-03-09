Er komt toch een opvolger van de Mercedes-Benz A-klasse

Mercedes blijft twijfelen als het over de A-klasse gaat. Het compacte instapmodel zou eerder nog verdwijnen, mag nu in zijn huidige vorm toch lang blijven en krijgt naar het zich laat aanzien toch ook gewoon een opvolger. Wij leggen uit waarom.

De Mercedes-Benz A-klasse is in Europa razend populair, maar doet het elders op de wereld veel minder goed. Dat was één van de voornaamste redenen voor Mercedes om aan te kondigen dat de CLA het nieuwe basismodel zou zijn. De A- en B-klasse zouden worden geschrapt en hoewel dat met de B-klasse inderdaad is gebeurd, is de A-klasse nog altijd onder ons. Dat blijft zelfs zo tot 2028, want het huidige model blijft naar het zich nu laat aanzien in totaal zo’n 10 jaar in productie.

Daarna zou er toch nog gewoon een opvolger kunnen komen, want Mercedes is grotendeels op de eerdere schrap-plannen teruggekomen. Volgens Automobilwoche zou CEO Ola Källenius hebben geconcludeerd dat het compacte model toch voldoende winstgevend kan zijn, al zit hij dan aan de onderkant van het acceptabele op dat vlak. Er speelt echter nog iets: de doelgroep. Volgens Mercedes’ verkoopchef Mathias Geisen zijn A-klasse-kopers doorgaans 7 jaar jonger dan gemiddeld bij Mercedes. “Deze auto is voor ons een belangrijk middel om klanten al vroeg met ons merk te laten kennismaken”. Dat is inderdaad belangrijk, want een A-klasse-rijder is in theorie meer genegen om bij gezinsuitbreiding voor een GLC te kiezen dan iemand die Mercedes (en de dealer) nog helemaal niet kent.

Hoe de nieuwe A-klasse er in 2028 uit komt te zien, blijft nog wel even spannend. Mercedes lijkt af te willen van het traditionele hatchback-concept en spreekt van een cross-over met SUV-elementen en zelfs – echt waar – MPV-trekjes. Hoe dat gaat stroken met dingen als mode en die zo gewenste jonge doelgroep, gaat Mercedes in de komende jaren ongetwijfeld tot in de puntjes uitdenken.