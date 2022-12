Toen 25 jaar geleden de Mercedes A-klasse op zijn kant ging, was Dr. Christoph Böhm net aan de slag bij Daimler. Sindsdien weet iedereen wat de elandtest is, en ook ESP stond in een klap op de kaart. En Böhm? Die is tegenwoordig remexpert bij de fabrikant. Hij doet onderzoek naar de veiligheidssystemen van de toekomst.

Als in het hoge noorden van Zweden de Mercedes A-klasse op zijn kant gaat, bevindt Christoph Böhm zich in Zuid-Duitsland. “Ik herinner me die dag nog heel goed”, vertelt de ingenieur. Hij is op dat moment nog maar zes dagen werkzaam bij Daimler, hij heeft net zijn studie afgerond. En dan gebeurt het ondenkbare: testers van het Zweedse autotijdschrift ‘Teknikens Värld’ testen de nieuwe A-klasse op het voormalige vliegveld van Stockholm. Het ‘Hamburger Abendblatt’ typeert het compacte model als de ‘moedigste stap in de geschiedenis van Mercedes-Benz’.

Na 960 dagen en 5 miljoen testkilometers gaat het mis met A-klasse

De ontwikkeling van de W168 duurt 960 dagen van het eerste ontwerp tot het productieklare model, en de auto heeft vijf miljoen testkilometers onder de wielen. Aan de lancering gaat een achttien maanden durend reclame-offensief vooraf, om het grote publiek te laten wennen aan het naar Mercedes-begrippen revolutionaire model. Maar de revolutie lijkt van korte duur; op 21 oktober 1997, drie dagen na de lancering, lijkt de carrière van de nieuwe auto al te eindigen. Wanneer Zweedse testredacteuren met een snelheid van 60 km/h een uitwijkmanoeuvre simuleren, gaat de A-klasse met vijf inzittenden aan boord op zijn kant.

Robert Collin zit achter het stuur, zijn bijrijder Jonsson loopt verwondingen op, een passagier op de achterbank raakt in een shock. De kop die vervolgens in het Zweedse tijdschrift verschijnt, bestaat uit slechts één woord: ‘Rampzalig’. Voor Mercedes-Benz is het eveneens rampzalig. “Het kwam als een donderslag bij heldere hemel”, zegt Böhm terugkijkend. “Tijdens miljoenen testkilometers heeft er geen enkele vergelijkbaar voorval plaatsgevonden.”

Wat? Elandtest?

Jürgen Hubbert (1939-2021), destijds lid van de Raad van Bestuur voor personenauto’s, wordt op de hoogte gebracht tijdens een Maybach-evenement in Tokio. Terug in Duitsland vormt hij een crisisteam; soms komen wel dertig mensen tegelijk bijeen in het centrum dat zich vlak naast zijn kantoor bevindt. De elandtest? Dat doet bij de medewerkers van het merk dan nog geen belletje rinkelen.

Onmiddellijk standaard ESP op A-klasse

Hubbert biedt zijn ontslag aan, maar ceo Jürgen Schrempp (nu 78 jaar) weigert. “Iedereen was het erover eens: dit gaat over de toekomst van het merk”, vertelde Hubbert enkele jaren geleden aan ‘Automobilwoche’. Een week na het voorval, op 29 oktober 1997, houdt de manager een presentatie voor journalisten van over de hele wereld. Hij kondigt aan dat Mercedes de A-klasse met onmiddellijke ingang standaard uitrust met het nieuwe stabiliteitssysteem ESP. Mercedes-Benz introduceerde het door Bosch ontwikkelde systeem twee jaar eerder, als wereldwijde primeur, standaard in de kostbare S-klasse Coupé (C140). In de meer reguliere C-klasse is het op dat moment alleen verkrijgbaar tegen een flinke meerprijs. Nu krijgt de nieuwe ‘Baby Benz’ het dus zonder meerprijs mee – opzienbarend! Daimler schat destijds in dat dit het bedrijf DM 100 miljoen per jaar kost. “Alle 18.000 tot dan toe geleverde A-klasses werden gratis omgebouwd”, vertelt Böhm.

Productie stil tot februari 1998, Niki Lauda test A-klasse

Daimler legt de productie in Rastatt aanvankelijk stil en hervat die pas in februari 1998. De crisiscommunicatie werkt goed: “Nadat het team de oplossing had gevonden, moesten we laten zien dat ESP werkt. Om dat te bewerkstelligen, hebben we testrijders, onder wie drievoudig Formule 1-­wereldkampioen Niki Lauda achter het stuur gezet. Zij probeerden alles om de A-klasse uit balans te krijgen.” Tevergeefs, want de W168 gaat niet meer op zijn kant.

Dankzij Mercedes A-klasse brak ESP door

Bij Mercedes-Benz halen ze opgelucht adem en op slag weet vrijwel elke automobilist wat het ‘Elektronisch Stabiliteits Programma’ precies vermag. “Uiteindelijk heeft de A-klasse ervoor gezorgd dat ESP veel sneller doorbrak”, zegt Böhm. Het systeem is sinds november 2014 zelfs verplicht voor auto’s die in de EU nieuw op kenteken worden gezet. Bijna niemand weet beter wat er in technisch opzicht is gebeurd sinds de elandtestperikelen dan ingenieur Böhm. Hij is sinds 2019 hoofd van de afdeling ‘Ontwikkeling van rembesturingssystemen en rijdynamische functies’ en kan zeer gedetailleerd en met veel passie vertellen over bijvoorbeeld vacu­üm­onafhankelijke, elektromechanische rembekrachtigers. Maar als je geen ingenieur bent, begrijp je maar de helft van wat hij vertelt, zo complex is de technologie in de huidige auto’s.

“We hebben sinds de elandtest grote vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van remregelsystemen”, zegt Böhm. “Tegenwoordig zijn die systemen nauw verbonden met meer dan honderd voertuigfuncties.” Wat betekent dat concreet? “Dan hebben we het over een geïntegreerde aansturing van het remsysteem en actieve achterasbesturing tot offroad-functies en een recuperatiefunctie voor elektrische aandrijflijnen. Als je rijdt met een ingeschakelde adaptieve cruise­control en je auto vertraagt, dan wordt dat geregeld door het remregelsysteem. Ook als je voor het stoplicht staat en het display toont de boodschap ‘Hold,’ dan zorgt het remregelsysteem daarvoor. Als je bergafwaarts rijdt, verlaagt een bergafdaalhulp automatisch de snelheid van de auto. Hoe dat wordt geregeld? Je raadt het al, door het remregelsysteem”, aldus rem­expert Böhm. En hoe het verder ging met de A-klasse? Mercedes-Benz heeft tot nu toe meer dan vier miljoen exemplaren van zijn compacte model verkocht, verdeeld over uiteenlopende generaties. In 2021 is hij goed voor ongeveer 17 procent van alle verkopen van Mercedes-Benz (inclusief de B-klasse) en rollen er wereldwijd 323.000 stuks nieuw de showroom uit.