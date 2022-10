Mercedes-AMG CLE 63 Coupé gesnapt: met viercilinder?

Eerder konden we je al beelden laten zien van de aanstaande Mercedes-Benz CLE in coupé - en cabriolet vorm. Nu heeft onze spionagefotograaf ook de topversie van de dichte van die twee gesnapt: de Mercedes-AMG CLE 63 Coupé. Het laadklepje rechts achterop laat blijken dat ook deze AMG een plug-inhybride wordt. Maar hoeveel cilinders krijgt-ie?

De huidige generatie van de C- en de volgende generatie van de E-klasse delen Mercedes' MRA II-platform. Op dat platform komt ook de aanstaande Mercedes-Benz CLE te staan: een auto die in zowel coupé- als cabrioletvorm op de markt komt. De CLE moet in zijn eentje allebei die carrosserievarianten van de vorige C en huidige E doen vergeten. Het merk stoft voor het nieuwe model niet de naam CLK af, hoewel de coupé die tussen de C en E in zit eerder wel zo heette. Door de naam CLE te gebruiken, plaatst Mercedes de coupé of cabriolet gevoelsmatig dichter bij de E dan bij de C. Maar wat betekent dat voor het motorenaanbod?

De huidige C-klasse komt er in ieder geval alleen nog met viercilinders. Onlangs presenteerden de Duitsers de C63 S E-performance. Met een vermogen van 680 pk is dat absoluut geen doetje, al maakt ook dat topmodel gebruik van een niet zozeer tot de verbeelding sprekende viercilinder. Dat de nieuwe C- en volgende E-klasse hun basis delen, wil niet per se zeggen dat ook de volgende E-klasse er alleen met viercilinders komt. Eerder kwam de opvolger van de AMG E53 al ingepakt voorbij, waarvoor we gokten op de aanwezigheid van wederom een zescilinder. Op de spionageplaten van die auto is dan ook geen laadklep te zien. Maar de CLE op deze foto's heeft er dus wél een.

Nu heeft Mercedes-AMG - die van de AMG One daargelaten - tot dusver twee plug-in hybride aandrijflijnen in het assortiment: die met V8 van de GT 4-door 63 S E-performance, en de nieuwe met viercilinder uit de C63. Gezien de laatste van die twee in de tot dusver bekende vorm dus al 680 pk produceert, gokken wij dat die aandrijflijn ook in de hier gespotte CLE 63 komt te liggen. Of dat zou betekenen dat ook de volgende E-klasse AMG een viercilinder krijgt? Vast niet. Mogelijk komt Mercedes-AMG nog met een performance-georiënteerde plug-in-aandrijflijn met een zes-in-lijn, al gaven de pk-professoren uit Affalterbach en Stuttgart eerder ook al aan voorlopig nog niet van de V8 af te willen.