Vorige week stonden we stil bij de aanstaande facelift van de Mercedes-Benz CLE. Nog steeds ontbreekt het bij de CLE aan een heftige Mercedes-AMG CLE 63 en we speculeerden al dat die mogelijk bij de facelift wél van de partij is. In elk geval werkt Mercedes-Benz ook nog aan een veel specialere CLE-afgeleide, zo horen we nu. Op deze door Mercedes-Benz zelf gedeelde foto's zien we namelijk een heel sportieve CLE, die stiekem iets nog veel specialers verbergt.

Het gaat hier namelijk om een nieuwe creatie in Mercedes-Benz' Mythos-serie. Dat is een nieuwe reeks uiterst exclusieve auto's, waarvan de Mercedes-AMG Purespeed de eerste was. Die was gebaseerd op de Mercedes-AMG GT, deze keer gaat het dus om een auto op CLE-basis. Dikke kans dat we 'm hier nog niet in zijn ware gedaante zien. De enorme luchtinlaten in de neus suggereren alvast dat er een dikkere krachtbron in ligt dan we nu kennen in de CLE en dan zetten we natuurlijk in op de 4.0 biturbo V8. De forse achterspoiler maakt duidelijk dat Mercedes-Benz ook bij deze nieuwe Mythos een stevige focus legt op sportiviteit. We zijn benieuwd.