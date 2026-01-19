Mercedes-Benz CLE wordt vernieuwd

Wat is de Mercedes-Benz CLE ook alweer precies? In 2023 leerden we de CLE kennen als de opvolger van meerdere modellen van Mercedes-Benz. Hij nam het stokje over van zowel de C-klasse Coupé als de E-klasse Coupé. Eén model met een dubbele rol, dus. Het werd met de komst van de CLE Cabriolet een nog veelzijdiger model en uiteraard is er ook al een krachtige AMG-versie van de partij. Nu vinden de Duitsers het tijd voor een opfrisser voor de CLE, zo blijkt wel uit deze foto's.

We zien hier overduidelijk een CLE, maar dat is vooral goed te zien aan de achterkant en de flanken, want de neus is flink ingepakt. De vernieuwing zit hem vrijwel uitsluitend in het front. We rekenen op een flink aangepaste grille, mogelijk meer in de stijl van bijvoorbeeld die van de Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie. De koplampen lijken ook wat scherper van vorm te worden.

Op technisch gebied is de vernieuwing waarschijnlijk niet heel ingrijpend, alleen we wachten nog wel steeds op een topversie van Mercedes-AMG. Alweer dik een jaar geleden dook op de Nordschleife de langverwachte CLE '63' op, maar de onthulling laat nog steeds op zich wachten. Mogelijk heeft Mercedes' twijfel over de aandrijflijn daarmee te maken. De top-CLE leek net als de C63 een plug-in hybride te worden, maar omdat die niet echt lekker is ontvangen is men naar verluidt teruggekeer naar de tekentafel. We zijn benieuwd of er na de facelift alsnog een krachtpatser met zes-in-lijn of zelfs een V8 verschijnt.