Mercedes-AMG A45 4Matic: update op komst

De Mercedes-Benz A-klasse is inmiddels ruim vier jaar oud en dus staat er in de kraamkamers van het merk een opgewaardeerde versie te wachten om zijn vleugels uit te slaan. Die vernieuwde A-klasse is weer de deur uit gestuurd, maar ditmaal zien we voor het eerst het topmodel.

Dan hebben we het natuurlijk over de supersnelle Mercedes-AMG A45 4Matic, met zijn 387 pk geblazen viercilinder die in de vorm van de A45S zelfs nog een 421 pk en 500 Nm sterke overtreffende trap kent. Dit ingepakte testexemplaar steekt zijn AMG-genen in ieder geval niet bepaald onder stoelen of banken. Zo nemen we onder meer een diffuser waar met daarin vier uitlaateindstukken, fikse wielen met erachter AMG-remmerij en een agressieve snuit vol lipjes en randjes.

Wat gaat er dan precies veranderen? Waarschijnlijk niet zoveel, misschien nog wel minder dan bij de minder hitsige uitvoeringen van de A-klasse. Die lijken namelijk een grille te krijgen waarvan de vorm min of meer overeenkomt met die van de jongere C-klasse. De AMG-modellen hebben hun eigen snuit met daarin een anders gevormde grille die uit een hekwerk met verticale spijlen bestaat. Reken op licht gewijzigde bumpers en iets anders ingedeelde koplampen. Waarschijnlijk gaat ook de invulling van de lichtclusters achterop er iets anders uitzien, maar ook hier geldt dat je niet van je stoel glijdt van verbazing bij het zien van het faceliftmodel.

Verder verwachten we dat Mercedes-Benz de MBUX-systemen in de A-klasse opwaardeert. Eerder zagen we al iets van het binnenste van de herziene A-klasse. Toen leek het er sterk op dat de kleine keuzehendel om de automaat mee aan te sturen het veld moet ruimen, hetzelfde geldt voor het handige in de middentunnel gehuisveste 'eilandje' voor de bediening van onder meer het MBUX-systeem.

Krijgen de heftige AMG-varianten extra vermogen? Dat zou in theorie kunnen, maar het is niet ondenkbaar dat Mercedes-AMG de 387 pk en 421 pk die de twee top-AMG-versies mobiliseren wel genoeg vindt. Grote concurrent Audi RS3 is immers 400 pk sterk en de BMW 1-serie moet het in zijn krachtigste vorm als M135i doen met 306 pk. Het lijkt er overigens niet op dat de A-klasse na het afzwaaien van de huidige generatie nog een opvolger krijgt.