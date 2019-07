Mercedes-AMG A 45 4Matic+ én CLA 45 4Matic+ gepresenteerd

Mercedes-AMG trekt in één ruk het doek van de A 45 en de CLA 45. De nieuwe versies vullen het AMG-gamma van het tweetal aan dat al uit de 35 AMG bestaat. De AMG's 45 verschijnen voor het eerst in twee smaken. Jawel, er is nu ook een AMG 45 S!

De nieuwe toppers van het A- en CLA-gamma beleven hun publieksdebuut tijdens het Goodwood Festival of Speed. De AMG 45-aanduiding kennen we al van de vorige A en CLA, maar voor het eerst is er nu ook en S-versie!

De nieuwe AMG 45-smaken van de A-klasse en CLA persen 387 pk en 480 Nm uit een geblazen 2,0-liter grote viercilinder. Die krachtbron is iets krachtiger dan de 381 pk sterke 45-versies van de vorige generaties. In alle nieuwe AMG 45-versies is de krachtcentrale gekoppeld aan een AMG Speedshift 8-automaat met dubbele koppeling die het vermogen via 4Matic-aandrijving over alle vier de wielen verdeeld. De A 45 is in staat om in 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te schieten. Z'n topsnelheid ligt op 250 km/h. De CLA 45 heeft 4,1 seconden voor dezelfde sprint nodig en heeft dezelfde topsnelheid.

Is 387 pk niet voldoende? Geen probleem. Mercedes-Benz voegt namelijk een 45 S-versie aan de leveringslijsten van de A-klasse en CLA toe. Ook die varianten hebben de geblazen 2.0 onder de kap, maar die machine levert in de S-variant 421 pk en 500 Nm. De A 45 S sprint in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en stopt bij 270 km/h met versnellen. De CLA 45 S klaar het klusje in 4 tellen en heeft dezelfde topsnelheid. Met het optionele AMG Driver's Package is ook de topsnelheid van de reguliere 45-versies te verhogen tot 270 km/h. Standaard beschikken de AMG's over een Race Start-functie waarmee vanuit stilstand maximaal kan worden geaccelereerd. Natuurlijk valt er ook in de standen Comfort en Eco te rijden.

Mercedes-AMG rust de 45 S-smaken standaard uit met een Drift-modus, een stand die het vermogen naar de achterwielen stuurt en het daarmee mogelijk maakt om te driften. Bij de reguliere 45-varianten is dit systeem optioneel. Mercedes-AMG heeft de carrosserieën verstevigd, onder andere door een aluminium plaat onder de motor te schroeven. Extra overige versterkingsplaten en diagonaal geplaatste stangen aan zowel voor- als achterzijde moeten de stijfheid verder vergroten. Het uitlsatsysteem is voorzien van kleppen waarmee de mate van geluid valt in te stellen.

Vanbuiten zijn de nieuwe AMG-versies uiteraard te herkennen aan het spoilerwerk én aan de bredere grille, een exemplaar met twaalf verticale lamellen. Uitgeklopte wielkasten, een motorkap met zogeheten powerdomes: het zit er allemaal op, aan of onder. De wielkasten van de CLA 45 zijn minder heftig verbreed omdat deze in de basis al breder waren dan die van de A-klasse. Wie het zilverchroompakket bestelt, krijgt een reeks accenten die - je raadt het al - in zilverchroom zijn uitgevoerd. Bestel je het AMG-nightpakket, dan zijn deze elementen hoogglanzend zwart. Standaard staan de 45 AMG's op 18-inch tienspaaks lichtmetaal. De S-versies staan op 19-inch lichtmetaal. De remmerij is bij de S-varianten te herkennen aan de rode klauwen, bij de basis-45's zijn de klauwen in het grijs uitgevoerd. Achterop zien we twee ronde dubbele uitlaateindstukken, al zijn de exemplaren van de 45 S met een diameter van 9 centimeter groter dan die van de reguliere AMG 45 (8,2 centimeter). Daarnaast zijn de S-smaken te herkennen aan de gele details in het interieur.