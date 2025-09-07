Ga naar de inhoud
Gezocht: klassiekers en youngtimers met een mooi verhaal

Michiel Willebrands

AutoWeek Classics zoekt kandidaten voor Klokje rond klassiek. Ben of ken jij iemand met een mooie klassieker of youngtimer? Meld je dan aan!

Klokje Rond. Wie kent de populairste rubriek van AutoWeek nou niet? Voor het magazine AutoWeek Classics bestaat er een speciale variant: Klokje rond klassiek. In dat geval is niet de kilometerstand relevant, maar het verhaal van de auto en de eigenaar. Dat heeft al heel veel mooie verhalen, foto’s en video’s opgeleverd. Met stuk voor stuk bevlogen eigenaren en interessante klassiekers en youngtimers. Van Opel Kadett tot Jaguar MK I, van vooroorlogs tot jaren 80 en 90; de variatie is groot.

Heb jij een oldtimer of youngtimer met een mooi verhaal of ken je misschien iemand met iets bijzonders in de garage? Vind je het leuk om die liefde te delen met de lezers van AutoWeek Classics en de kijkers van de video’s? Meld je dan aan via deze link en wie weet zie jij jezelf en je geliefde klassieker terug in AutoWeek Classics en op autoweek.nl!

Classic Cars

