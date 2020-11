DS 4-opvolger komt begin 2021

DS werkt aan een opvolger voor de DS 4 en nu is bekend wanneer we die mogen verwachten. Er zit alleen nog wel een aardig tijdje tussen de onthulling en de marktintroductie.

Pakweg twee maanden geleden liet de nieuwe DS 4 zich voor het laatst gecamoufleerd en wel zien. Nu kan AutoWeek ook melden wanneer de volgende DS 4 z'n opwachting maakt. De onthulling van de compacte Fransman staat op de planning voor februari 2021. Twee maanden later, in april dus, horen we van DS wat-ie moet kosten. De auto wordt intern nog aangeduid als D41, maar reken maar dat-ie gewoon weer de bekende naam draagt. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat er zowel een reguliere als een avontuurlijker aangeklede Crossback-versie van verschijnt. Wie in de markt is voor de DS 4, moet volgens de huidige planning nog wel tot november 2021 geduld hebben voordat de auto in de showroom staat.

De nieuwe DS 4 (Crossback) wordt een stuk eigenzinniger dan de reeds twee jaar geleden afgezwaaide vorige generatie. Die zag immers nog het levenslicht als Citroën, maar de komende DS 4 is een geheel eigen model. Verwacht dus een vergelijkbare ontwerptaal als we reeds kennen van de DS 7 Crossback en de DS 9. De DS 4 deelt z'n basis met de aankomende Peugeot 308 en Opel Astra. Kijkend naar de huidige technische ontwikkelingen bij de Groupe PSA is een plug-in hybride DS 4 ongetwijfeld van de partij. Een volledig elektrische variant zal hoogstwaarschijnlijk ook niet ontbreken.