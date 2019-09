McLaren toont eerste door MSO gerestaureerde straat-F1

En dat is er niet zomaar een. Het is de eerste straatversie van de legendarische supercar die door de exclusieve tak van het Britse merk onder handen genomen werd. De restauratie is uitgevoerd onder het McLaren F1 Certification-programma, dat de autobouwer vorig jaar aan de wereld voorstelde met de eerste gerestaureerde F1 GTR, de raceversie van de voormalig snelste auto ter wereld.

Het project werd afgerond in juni en duurde anderhalf jaar. In die tijd is er meer dan 3000 uur aan de auto gewerkt. MSO haalde de F1 volledig uit elkaar, herbouwde de 6,1 liter grote V12 en verving vrijwel alle onderdelen door nieuwe doch originele exemplaren. Het interieur is opnieuw bekleed met tien met de hand geselecteerde koeienhuiden en de exterieurpanelen zijn voorzien van een nieuwe laklaag in de originele kleur Magnesium Silver. Volgens McLaren duurde het aanbrengen daarvan 900 (!) uur met als doel een zo hoogwaardig mogelijke afwerking.

Een grondige klus met een uitkomst die de eigenaar van de supersportwagen ongetwijfeld deugd doet. In zijn auto ligt nu een officieel certificaat van echtheid: een document dat alleen door McLaren uitgegeven mag worden. De F1, met chassisnummer 63, is dus de eerste van de in totaal 64 straatversies die de behandeling heeft ondergaan. Maar het zal niet de laatste zijn: MSO wil elke F1-eigenaar de mogelijkheid bieden om zijn of haar auto, ook in de toekomst, een ‘icoon van de weg’ te laten blijven.