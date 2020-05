Mazda's boekjaar pakt negatief uit door coronacrisis

In het afgelopen boekjaar, dat liep van 1 april 2019 tot 31 maart 2020, verkocht Mazda wereldwijd 1.419.000 auto’s. De omzet bedroeg omgerekend 28,3 miljard euro, wat resulteerde in een bedrijfsresultaat van 360 miljoen euro en een winst van 100 miljoen euro. In het vorige boekjaar verkocht Mazda nog 1.561.000 auto’s Hoewel de omzet toen wat lager lag (27,8 miljard euro), was de winst veel hoger: 648,4 miljoen euro. Destijds hoopte Mazda dat het in het volgende jaar 1.618.000 auto’s zou verkopen, maar later werd deze verwachting al naar beneden bijgesteld.

In China noteerde Mazda het afgelopen jaar de grootste daling. Dat komt hoogstwaarschijnlijk doordat daar de coronacrisis als eerste begon. De verkoop liep met 14 procent terug naar 212.000 eenheden. Zowel in Japan als in Noord-Amerika daalde de verkoop met 6 procent naar achtereenvolgens 202.000 en 397.000 eenheden. Doordat Europa pas in maart door Covid-19 werd getroffen, zijn de resultaten op ons continent vrijwel gelijkgebleven aan die van een jaar eerder. In totaal kochten 264.000 Europeanen een Mazda. Vorig jaar waren dat er ongeveer 270.000.

Omdat de gevolgen van het coronavirus nu nog niet te overzien zijn, geeft Mazda nog geen verwachting voor zijn komende boekjaar.