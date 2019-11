Mazda stelt jaarverwachting naar beneden bij

Het kwartaal in kwestie is het derde op de kalender, maar het tweede in Mazda’s boekjaar 2020. In dit kwartaal werd voor omgerekend 14,1 miljard euro aan auto’s verkocht. Dat is 1,3 procent minder dan vorig jaar en resulteerde in een operationele winst die met 214 miljoen liefst 13,5 procent lager uitkwam.

Het tegenvallende resultaat heeft ook gevolgen voor de verwachtingen die Mazda heeft voor dit boekjaar. Terwijl de omzet met een relatief behapbare 5,4 procent naar beneden wordt bijgesteld, lopen de verachtingen op winstgebied met niet minder dan 45,5 procent terug. Mazda hoopt nu 498 miljoen euro over te houden, terwijl dat eerder 913 miljoen was. Behalve de tegenvallende verkopen en teruggelopen marge worden ook ongunstige wisselkoersen als reden voor de neergang genoemd.

Als dit slechte nieuws je verbaast, is dat overigens niet gek. In Europa gaat Mazda namelijk wel lekker en verkocht het in het afgelopen halfjaar namelijk 1000 auto’s meer dan in dezelfde periode vorig jaar, waarmee het totaal uitkomt op 136.000 stuks. In alle andere delen van de wereld liepen de verkopen echter terug, variërend van 4 procent in Japan tot 24 procent in China. Ook in de Noord-Amerika gaan de zaken niet best en werden 20 procent minder Mazda’s afgeleverd. Voor het complete jaar mikt Mazda nu op 1.550.000 auto’s, een bescheiden 0,7 procent minder dan vorig jaar.

Overigens gloort er wel een lichtpuntje aan de horizon, want Mazda heeft de laatste tijd lekker veel nieuwe producten gelanceerd. Het is te hopen voor de Japanners dat de verse 3, nieuwe CX-30, Skyactiv-X-motor en natuurlijk de elektrische MX-30 het tij kunnen keren.