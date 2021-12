Mazda verbetert MX-5 subtiel voor nieuw modeljaar

De vierde generatie van de Mazda MX-5, genaamd ND, loopt sinds 2015 in min of meer ongewijzigde vorm mee. Mazda voert ook voor modeljaar 2022 geen rigoureuze wijzigingen door, maar verbetert de MX-5 onderhuids en komt met een nieuwe interieur- en exterieurkleur voor de roadster.

Allereerst de uiterlijke wijzigingen: het kleurenpalet van de MX-5 wordt uitgebreid met de lakkleur Platinum Quartz Metallic, die wel wat weg heeft van champagne. Mazda omschrijft het als 'een elegant zijdewit met kwartsachtige transparantie'. De nieuwe kleur voor het interieur is 'Terracotta leder', een bruin lederen interieur met geperforeerd leer in de stoelen en zilvergrijze stiksels. Het dashboard en de deurpanelen zijn dan bekleed in zwart kunstleder waar de terracotta weer terugkomt in de stiksels. Champagne Quartz staat in de optielijst voor €850, terwijl de nieuwe interieurkleur €750 kost.

De verbetering die Mazda doorvoert aan het onderstel van de MX-5 is wellicht interessanter. De roadster krijgt namelijk Mazda Kinematic Posture Control, afgekort KPC. Dit systeem houdt het snelheidsverschil tussen de achterwielen in de gaten, en remt het binnenste achterwiel bij het nemen van een bocht licht af. Volgens Mazda heeft KPC een stabiliserende werking op de auto bij het stevigere bochtenwerk en gaat het systeem het overhellen van de carrosserie tegen. Uiteraard moet een test in de praktijk uitwijzen in hoeverre KPC daadwerkelijk een verschil maakt, maar het klinkt in ieder geval veelbelovend. Mazda levert het systeem vanaf modeljaar 2022 standaard op de MX-5 Roadster en RF.

Andere aankleding

Naast deze wijzigingen past Mazda ook de Signature- en Sportive- uitvoeringen enigszins aan. De Signature heeft vanaf komend jaar een nappalederen interieur in de kleur 'Pure White' en een donkerrode softtop of een twin-tone dak, al naar gelang je voor de Roadster of de RF kiest. De Sportive krijgt als Roadster een zwarte in plaats van een lichtgrijze softtop. De motoren die op de prijslijst staan, namelijk de SkyActiv-G 132 en -184, blijven ongewijzigd. De vernieuwde MX-5 is verkrijgbaar vanaf €37.490, €1.500 duurder dan begin dit jaar nog het geval was. In dat geval krijg je een handgeschakelde roadster met 132 pk. Voor de RF moet je €2.500 bijbetalen. De SkyActiv-G 184 heeft een meerprijs van €5.000, ongeacht het uitrustingsniveau.