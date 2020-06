Mazda schrapt topdiesel CX-5

De leveringslijst van de Mazda CX-5 is in Nederland iets korter geworden. De Nederlandse importeur heeft besloten om in ieder geval tijdelijk een streep te zetten door de krachtigste dieselversie van de SUV.

Bovenaan de dieselladder van de Mazda CX-5 stond tot op heden de Skyactiv-D 184, een versie met een 184 pk en 445 Nm sterke 2,2-liter grote viercilinder dieselmotor onder de kap. Deze topper op dieselgebied was alleen leverbaar in combinatie met vierwielaandrijving en een zestrapsautomaat, niet bepaald elementen die de auto goedkoper maakten. De Nederlandse importeur heeft besloten deze motor in Nederland in ieder geval voorlopig uit het leveringsgamma te halen.

De directe aanleiding voor het wegvallen van deze motorversie is een door de WLTP-methode veroorzaakte stevige bpm-verhoging die de prijs verder zou opdrijven. Daarbij maakt deze dieselversie volgens de importeur een dermate klein deel uit van de verkoopmix dat is besloten de levering te stoppen. De 184 pk sterke 2.2 kwam twee jaar geleden voor het eerst in de CX-5 beschikbaar. Destijds loste die krachtbron de 175 pk sterke Skyactiv-D 175 af.

Dieselrijders die toch graag een CX-5 willen, hoeven de SUV niet direct van hun shortlist te schrappen. De CX-5 blijft namelijk gewoon leverbaar met de 150 pk en 380 Nm sterke variant van de 2.2 dieselmotor die in de Skyactiv-D 150 hangt. De CX-5 is in combinatie met deze dieselmotor zowel met een handgeschakelde zesbak als met een zestraps automaat te krijgen. Vierwielaandrijving is echter geen optie. Wél is deze bescheidener gemotoriseerde diesel-CX-5 in tegenstelling tot z'n voormalige krachtigere broer naast in Luxury- en Signature-trim ook in de toegankelijker geprijsde naamloze standaarduitvoering en als Comfort te krijgen. De instapprijs van de CX-5 Skyactiv-D 150 ligt op €43.190. De