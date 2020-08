Mazda MX-30 ook als mild-hybrid!

De Mazda MX-30 kennen we tot op heden alleen met een volledig elektrische aandrijflijn, maar de compacte cross-over op basis van de CX-30 is er nu ook met een mild-hybride krachtcentrale!

De op de CX-30 gebaseerde Mazda MX-30 is de geschiedenisboeken in gegaan als de eerste in serie gebouwde elektrische auto van het merk. Onder de kap huist een bescheiden accupakket met een inhoud van 35,5 kWh en een 145 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Mazda heeft in Japan een hagelnieuwe variant van de MX-30 gepresenteerd, die juist géén elektrisch hart heeft!

De jongste spruit heet voluit MX-30 e-Skyactiv G, en wie enigszins bekend is met de motorenaanduidingen van Mazda weet dat er dan een benzinemotor onder de kap ligt. Het gaat om een 2-liter viercilinder benzinemotor, die is gekoppeld aan een starter-generator. Jawel, de MX-30 e-Skyactiv-G is dus uitgerust met mild-hybrid techniek. We kennen dit M Hybrid-systeem al van de gefacelifte Mazda 2 en van de CX-30 waarop de MX-30 goeddeels leunt. In de CX-30 reeks is zowel de Skyactiv-G 122 als de Skyactiv-X 180 uitgerust met Mazda's M Hybrid-systeem. Hoewel de Japanners uitgebreide technische specificaties van de MX-30 e-Skyactiv-G niet vrijgeven, gaan we er gemakshalve vanuit dat de aandrijflijn identiek is aan die van de CX-30 Skyactiv-G 122.

Nederland

Helaas: volgens de Nederlandse importeur is de MX-30 e-Skyactiv-G puur en alleen voor de Japanse markt bedoeld. Overigens zit er waarschijnlijk nóg een nieuwe aandrijflijn voor de MX-30 in het vat. Zo lijkt er op termijn een elektrische versie met een wankelmotor als range extender te komen.