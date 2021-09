Mercedes-Maybach EQS: dubbele vooruitblik

Bergen Mercedes-nieuws uit München. Ditmaal is het de Maybach-afdeling van Mercedes-Benz dat met iets groots uitpakt. In letterlijke zin. We heten welkom: de Mercedes-Maybach EQS, een auto die ondanks z'n Maybach-glimmers relevanter is dan je denkt.

Mercedes-Benz heeft een uitgebreide reeks EQ-modellen in het vat zitten. We kennen de EQA, EQB, EQC, de fonkelnieuwe EQE én de luxueuze EQS natuurlijk al. De EQE en EQS krijgen SUV-broertjes die je respectievelijk moet zien als wat de GLE tot de E-klasse en de GLS tot de S-klasse zijn. In München schittert deze Concept Mercedes-Maybach EQS, een auto die niet alleen laat zien wat je van een elektrisch Maybach-model kunt verwachten, maar die ook een goed beeld geeft van de EQS SUV.

De Mercedes-Maybach is natuurlijk volgepropt met lekkers dat je van het Maybach-label kunt verwachten. Zo heeft de weelderige elektrische SUV uiterst comfortabel ogende stoelen achterin en tal van andere glimmers. Mercedes-Maybach noemt het studiemodel net als de Concept EQG die naast de auto zijn debuut beleeft een bijna productierijp model. De EQS SUV zelf lijkt een behoorlijke kolos te worden, compleet met een relatief korte neus en een achterspoiler bovenaan de achterruit. Aan de voorkant zien we onder meer een zwart paneel dat vrijwel de hele breedte van het front beslaat. Het geheel is opgevuld met verticale chroomkleurige strips met een 3D-effect. Ook opvallend is de ledverlichting die uit diverse kleine segmentjes is opgebouwd en zelfs een Maybach-beeldmerk bevat. Ook in de achterbumper nemen we chroomkleurige strips waar. De Mercedes-Maybach EQS is in een zwart-rode two-tone kleurstelling gespoten, heeft opvallende chroomkleurige B-stijlen, een Maybach-logo op de D-stijlen en staat op intens 24-inch Maybach-kenmerkend lichtmetaal. Een geinig designfoefje is de manier waarop Mercedes de ruit van de achterste portieren optisch heeft samengesmolten met de derde zijruit.

Dat dit een relatief productierijp model betreft, blijkt wel uit de beschrijving van een van de opties die Mercedes-Maybach omschrijft. Zo komt de auto er onder meer met portieren die zich automatisch openen als de bestuurder in de buurt komt. De in de koets verzonken handgrepen schuiven eerst naar buiten. Kom je nog dichterbij, dan opent het portier zich. De achterportieren zijn via het MBUX-systeem automatisch te openen. Het in wit en donkerblauw uitgevoerde interieur zelf is afgewerkt met een kakafonie van roségoudkleurige strips en witkleurig chroom. Opvallend is niet alleen het stuurwiel, maar ook de stoffen in plaats van vollederen bekleding die we met name achterin de Mercedes-Maybach EQS tegenkomen. Net als de bekende EQS heeft deze Maybach-EQS het MBUX Hyperscreen dat over de gehele breedte van het interieur loopt. Het is opgebouwd uit drie displays waarvan één exemplaar helemaal ten faveure van de bijrijder is.

De reguliere versies van de EQS gaan volgend jaar al in productie en komen uiteraard eerder dan een van dit studiemodel afgeleide Maybach-versie. Mercedes-Benz mikt op een WLTP-bereik van zo'n 600 kilometer voor de EQS. Verdere technische gegevens geeft het merk niet vrij en dus moeten we ook naar de afmetingen van deze ogenschijnlijke kolos nog even gissen.