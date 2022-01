Massaclaim tegen Stellantis wegens sjoemelsoftware

De stichting, bekend van een zaak tegen Volkswagen over het gebruik van sjoemelsoftware, stelt op basis van diverse onderzoeksrapporten en emissietests, dat dieselauto’s van de merken Peugeot, Citroen, DS en Opel ook verboden sjoemelsoftware bevatten. In Nederland gaat het naar verluidt om zo'n 300.000 auto's. In Frankrijk worden Peugeot en Citroën inmiddels al strafrechtelijk vervolgd, terwijl Opel recent in Duitsland een miljoenenschikking trof om dat te voorkomen.

De stichting komt in de collectieve procedure op voor alle automobilisten in Nederland die in de periode van 1 september 2009 tot 1 september 2019 een dieselauto met dergelijke sjoemelsoftware hebben gekocht of geleased. De procedure is tevens gericht tegen de Nederlandse importeur en de Nederlandse autodealers van deze merken. Ook het in Nederland geregistreerde moederbedrijf Stellantis wordt gedagvaard. AutoWeek is in afwachting van een reactie van de importeur.

Het sjoemeldieselschandaal bij het Duitse Volkswagen kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselauto's schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft het autoconcern al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. In Nederland bepaalde de rechter in een zaak van Stichting Car Claim tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur Pon en Nederlandse autodealers in juli dat mensen en bedrijven die sjoemeldiesels hebben gekocht recht hebben op in totaal honderden miljoenen euro's compensatie. In de zaak loopt een hoger beroep. Eind november diende de stichting ook een grote massaclaim in tegen het Renault en diens dochtermerk Dacia.