Massaclaim tegen Renault en Dacia wegens sjoemelsoftware

Na Volkswagen krijgen Renault en Dacia ook een proces aan hun broek in Nederland vanwege het dieselschandaal. Stichting Car Claim dient namelijk een grote massaclaim in tegen de twee autofabrikanten. De omvang van de claim bedraagt naar verwachting tussen de €450 miljoen en €1 miljard.

Renault ligt al langer onder vuur wegens vermeend sjoemelen met de uitstoot van zijn dieselmotoren. Eerder werden in het Verenigd Koninkrijk en in thuisland Frankrijk ook al aanklachten ingediend tegen de autofabrikant. Uit onderzoek van de Franse autoriteiten zou namelijk gebleken zijn dat Renault de boel belazerd heeft. Stichting Car Claim start naar aanleiding van deze feiten een zaak in Nederland. Volgens de stichting gaat het in ons land om meer dan 150.000 voertuigen met frauduleuze software aan boord. De lijst van de dieselmotoren waarbij het gebruik van sjoemelsoftware vermoed wordt is vrij lang. Het gaat om vrijwel alle dCi's van 2009 tot 2019, waarbij verschillende vermogensvarianten van de 1.5 dCi het vaakst op de lijst staan. Deze motor is zowel bij Renault als bij Dacia breed toegepast.

Naast Renault en Dacia zelf richt de procedure zich ook tegen de Nederlandse importeur van Renault en Dacia en in Nederland gevestigde dealers van deze merken. Guido van Woerkom, voorzitter van Stichting Car Claim, zegt dat klanten door deze software zijn misleid en daarom recht hebben op een compensatie. Bij normaal gebruik zou de uitstoot van de auto's immers veel hoger liggen dan beloofd. "Renault en Dacia wisten dit, maar besloten dat stil te houden tegenover hun klanten", aldus Van Woerkom. "Die zijn hierdoor misleid. Zij hebben een gebrekkig product gekocht dat niet aan de wet voldoet en hebben daarvoor te veel betaald." Stichting Car Claim voerde in Nederland eerder een proces tegen Volkswagen. Die zaak loopt momenteel nog in hoger beroep.

Renault ontkent dat er gebruik gemaakt is van sjoemelsoftware bij de diesels. Wel kondigde de fabrikant vorig jaar al aan dat het geen geld meer steekt in de ontwikkeling van dieselmotoren. Renault Nederland reageert tegenover AutoWeek middels het volgende statement op het nieuws: "Alle voertuigen van de Renault Group zijn en worden gehomologeerd in overeenstemming met de wet en de reglementen van de landen waarin de voertuigen worden verkocht. Voertuigen van de Renault Group zijn niet uitgerust met fraudesoftware voor antipollutiesystemen."