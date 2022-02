De weg naar de introductie van Maserati's tweede SUV is een lange. Toch beleeft de Maserati Grecale dit jaar toch echt zijn publieksdebuut. We moeten er nog even op wachten, maar de Italianen laten de kleine broer van de Levante vandaag alvast beter zien dan ooit tevoren. In maart wordt hij eindelijk gepresenteerd.

Maserati zou zijn Grecale aanvankelijk in november 2021 presenteren, maar zag zich door een combinatie van zowel de pandemie als het chiptekort genoodzaakt de onthulling van zijn tweede SUV uit te stellen tot dit jaar. Wanneer de auto precies wordt onthuld? Ook dat weten we nu: 22 maart. Om de aandacht tot die tijd vast te houden geeft Maserati nu nieuwe foto's van zijn kleinere broer van de Levante vrij waarop de auto bijzonder goed te zien is.

Eerlijk is eerlijk, het uiterlijk van de Maserati Grecale zal je waarschijnlijk niet verbazen. Maserati heeft al meermaals ingepakte exemplaren van de SUV laten zien en ook dit keer is de koets van de auto nog met plakkers bedekt. Dat stickerwerk is echter niet meer van het psychedelisch ogende soort en bestaat nu vooral uit afzonderlijke delen waarop zogenaamd uitspraken van de Grecale zelf te zien zijn. "My Maserati intelligent assistant can by controlled by *****", lezen we onder meer op de flank van de SUV. Hoewel het enigszins lijkt alsof Maserati daarbij enige schuttingtaal van de Grecale heeft moeten wegfilteren, bedoelt het merk er natuurlijk iets anders mee. De Grecale krijgt een digitale assistent aan boord die je met je stem kunt bedienen, maken we eruit op.

De Grecale krijgt een opvallend front met daarin relatief hoog boven de grille geplaatste koplampen. De grille zelf is herkenbaar Maserati en dat betekent dat ook de Grecale een brede gapende muil krijgt met daarin de magische drietand die aan weerszijden wordt vergezeld door concave verticale spijlen. De aflopende daklijn eindigt in een achterspoiler en een bilpartij met daarin ietwat brede achterlichten met een boemerangvormige signatuur. Daarmee sluit de verlichting optisch netjes aan bij die van auto's als de Ghibli, Levante en Quattroporte.

Maserati gaf eerder al prijs dat de Grecale 4,85 meter lang, 1,95 breed en 1,57 meter hoog wordt. Dat maakt 'm 15 centimeter langer dan de Alfa Romeo Stelvio en Porsche Macan. De Levante is 15 centimeter langer. De wielbasis van de Grecale bedraagt een behoorlijke 2,9 meter. De Maserati Grecale komt in ieder geval beschikbaar met een 300 pk en 450 Nm sterke mild-hybride aandrijflijn waarbij de verbrandingsmotor een geblazen 2.0 is. Met deze aandrijflijn lanceert de 1.870 kilo wegende SUV zich in 5,6 seconden naar de 100 km/h. Z'n topsnelheid: 240 km/h. Verwacht overigens ook krachtigere aandrijflijnen, de Grecale is namelijk al eens in een Trofeo-achtige uitdossing gesnapt!