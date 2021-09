Maserati Grecale als machtige Trofeo

Maserati breidt zijn modellengamma in november uit met de Grecale, een zeer waarschijnlijk op de Alfa Romeo Stelvio gebaseerde SUV. Maserati liet al snel weten dat de Grecale onder meer een geëlektrificeerde aandrijflijn krijgt, al lijkt dat niet meer te betekenen dat dat de Grecale net als de Ghibli met een mild-hybride aandrijflijn geleverd kan worden. Aan het andere kant van het motorenspectrum belooft de Grecale ook van zich te laten horen. Op deze nieuwe spionageofoto's is namelijk een duidelijk dikker uitgevoerde versie te zien.

We hebben je eerder foto's van de nieuwe Maserati Grecale in camouflagetrim kunnen laten zien, versies die altijd aan weerszijden van de achterbumper een set dubbele uitlaateindstukken had. De Grecale die nu in een strak stickervelletje is gesnapt, heeft twee opvallender gevormde knalpijpen aan elke kant van de bumper, maar dat is niet het denige dat opvalt. Zo ligt dit gesnapte exemplaar duidelijk dichter tegen het asfalt dan de eerder gesnapte testexemplaren. De wielkasten zelf zijn gevuld met ogenschijnlijk enorme wielen, sloffen die niet alleen een grotere diameter hebben, maar die ook een breder loopvlak hebben dan het schoeisel van de eerder gekiekte Grecales. Achter het grote lichtmetaal nemen we ook nog eens indrukwekkend ogende remmerij waar.

Dit kan maar één ding betekenen: ook de Grecale krijgt een extra potente Trofeo-variant. Het is niet ondenkbaar dat de Maserati Grecale Trofeo een vergelijkbare aandrijflijn krijgt als de Alfa Romeo Stelvio Q. Dat zou betekenen dat Maserati een biturbo 2.9 V6 in de neus van z'n sportiefste Grecale hangt. Met die machine zou Maserati zijn pijlen richten op auto's als de Macan GTS van Porsche. In november wordt de Grecale gepresenteerd. Of deze Trofeo dan ook direct van zich laat horen, is niet met zekerheid te zeggen.