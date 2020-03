Mansory toont speciale G63 pick-up, RS6 Avant en Cullinan

Niet alleen de gewone merken hebben het deze maand druk met diverse onthullingen, want ook tuner Mansory haakt vrolijk op de nieuwsstorm in. Eerder deze week schoof het de Venatus al naar voren, nu komen daar nog drie nieuwe creaties bij. De meest in het oog springende is zonder twijfel de tot pick-up omgebouwde Mercedes-AMG G 63.

Mercedes G 63 'Star Trooper'

De bijzondere creatie op basis van de Mercedes-AMG G 63 luistert naar de naam Star Trooper. Het leukste aan de Star Trooper is het feit dat de meest potente G-klasse omgetoverd is tot een tweedeurs pick-up. Dat is uiteraard geen standaard leverbare carrosserievariant meer bij de huidige G-klasse. De diverse aangedikte panelen, rode accenten, enorme wielen en camouflageprint maken er een ruig ogend geheel van, maar we kunnen ons voorstellen dat deze G alleen in de stadsjungle te vinden zal zijn. Op een vrije weg kan de Star Trooper ook z'n mannetje staan. De V8 is opgeschroefd door Mansory naar 838 pk en daardoor schiet deze pick-up in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/h. Mode-ontwerper Philipp Plein haakte aan bij Mansory om het geheel op smaak te maken. Het bijzondere interieur getuigt daar ook van. Smaak of wansmaak; opvallend is het in ieder geval.

Audi RS6 Avant

De RS6 Avant is normaal al met geen mogelijkheid als bescheiden te beschrijven. Aan Mansory is het desondanks wel besteed om echter nog een flinke stap verder te gaan. Dikkere bumpers met nóg grotere luchtinlaten, een forse diffuser en een achterspoiler boven én onder de achterruit doen de RS6 Avant nog een stuk dikker ogen. Mocht je in je achteruitkijkspiegel het verschil met een 'normale' RS6 nog niet opmerken als dit beest op je af komt blazen, dan zorgt de dikke gele striping daar wel voor. De gele accenten treffen we daarnaast nog op de wielen en op het spoilerwerk, maar ook het grotendeels met Alcantara beklede donkere interieur is ermee opgefleurd.

Rolls-Royce Cullinan 'Coastline'

Tenslotte is er nog de door Mansory aangepakte Rolls-Royce Cullinan. Vergeet alle Britse charme waar het merk het van moet hebben; dat is volledig overgoten door Mansory-extravagantie. De SUV is rondom behoorlijk uitgebouwd door de tuner. Vrijwel geen enkel paneel behoudt de normaal vrij strakke vormgeving. Een luchthapper hier, een vinnetje daar, ze zijn er druk mee geweest. En dan is er nog de kleurstelling. De two-tone lak, bestaande uit Ocean Blue en Secret Silver, wordt subtiel vergezeld door felle groenblauwe accenten. Diezelfde felle kleur is in het interieur met geen mogelijkheid te missen. Vrijwel geen enkel hoekje is bespaard gebleven en zelfs een speciaal kinderzitje is met het felgekleurde leder bekleed.