Bentley Bentayga volgens Mansory

Tuner Mansory is bekend van zijn behoorlijk uitgesproken creaties, al komt het bedrijf soms ook opvallend subtiel uit de hoek. Vandaag laat Mansory zich weer van z'n vertrouwde kant zien en dat betekent dat het een nieuw automobiel slachtoffer gevonden heeft om te overladen met excessief spoilerwerk.

Eerlijk is eerlijk, de Bentayga is wel wat gewend. Bentley's SUV is voor diverse tuners een aantrekkelijk model gebleken en ook Mansory heeft zich eerder op de auto gestort. De Bentley Bentayga werd medio vorig jaar echter gefacelift en het is die vernieuwde variant die nu op Mansory's martelbank is beland. De Bentayga krijgt een zogeheten 'wide-body' aangemeten met als logisch gevolg dat -ie een stuk breder is geworden. De Bentayga is rondom volgehangen met spoilers, lipjes, flapjes en stripjes die allemaal uit koolstofvezel zijn vervaardigd. Ook de met luchtgaten gelardeerde motorkap is uit dat lichtgewicht goedje opgetrokken.

Mansory is de gekste niet en neemt ook direct de 6.0 W12 van de Bentley Bentayga onder handen. Die in de basis ruim 600 pk sterke twaalfcilinder levert in Mansoy's sinistere verschijning 750 pk en 1.020 Nm koppel. Daarmee dendert het gevaarte in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 317 km/h. Oef..