Mahindra warmt op voor komst Funster Concept

Natuurlijk is de Indiase gigant Mahindra later deze week aanwezig tijdens de Auto Expo in New Delhi. Het bedrijf brengt onder meer een studiemodel mee waarmee het zeer waarschijnlijk vooruitblikt op een hagelnieuwe XUV500.

Mahindra heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een studiemodel waar het de naam 'Funster' op heeft geplakt. De concept-car is een vooruitblik op een model dat daadwerkelijk op de markt gaat komen. De van de showauto afgeleide productieversie gaat waarschijnlijk dienen als opvolger van de XUV500, een SUV die in 2011 werd gepresenteerd en die in 2018 nog werd onderworpen aan een zeer subtiele facelift.

De Funster Concept krijgt waarschijnlijk een elektrische aandrijflijn. Het is goed mogelijk dat die set hardware in de concept-car waarschijnlijk een stuk potenter is dan in een mogelijke EV-versie van de nieuwe XUV500. Wie het design van de auto enigszins bekend voorkomt, kunnen we gelijk geven. In grote lijnen doet de koets van de Funster namelijk denken aan die van de nieuwe Korando van SsangYong, de Zuid-Koreaanse fabrikant waarvan Mahindra & Mahindra bijna 75 procent van de aandelen bezit. De XUV300 is een ander voorbeeld van een model van Mahindra dat in feite het grootste deel van zijn koets en techniek deelt met een auto van SsangYong (Tivoli). Meer details volgen later deze week.