Historisch: in april geen nieuwe auto's verkocht in India

Dat in diverse Europese landen amper nieuwe auto's zijn verkocht in april, was een harde maar te verwachten klap. In India was het echter nóg beroerder. Daar zijn helemaal géén (!) nieuwe auto's verkocht afgelopen maand.

De verkoopcijfers van India zijn normaal gesproken van een compleet andere orde dan hier in Europa. In het op China na dichtst bevolkte land ter wereld (1,3 miljard inwoners) werden vorig jaar in april namelijk maar liefst 300.000 nieuwe auto's verkocht. Vanwege de complete lockdown werd afgelopen maand een historisch dieptepunt genoteerd, want volgens de recentste cijfers werd er in India geen enkele nieuwe auto verkocht. Dat melden onder anderen Sakal Times en Bloomberg.

India zit al sinds 25 maart in een complete lockdown en dat heeft de autodealers, fabrieken en toeleveranciers ook vrijwel geheel op non-actief gezet. Hoewel er via een enkele haven die nog net even open was naar verluidt nog wel enkele honderden auto's zijn geëxporteerd, gebeurde er verder zo goed als niets. Volgens de eerste schattingen koerst de lokale auto-industrie voorlopig af op een verlies van omgerekend € 18 miljard. Dat is uiteraard sterk afhankelijk van het moment waarop de lockdown wordt opgeheven.

Normaal gesproken is Maruti Suzuki de verkooptopper. Die fabrikant verkocht in april 2019 nog ruim 130.000 auto's. Hyundai nam toen de tweede plaats in, met 42.000 stuks. Het Indiase Mahindra volgde op plaats drie, met een krappe 19.000 exemplaren. Andere grote spelers zijn Tata, Honda en Toyota.