Lynk & Co 08: voor Europa bestemde SUV van opzij

Lynk & Co breidt zijn leveringsgamma binnenkort uit met een nieuw model dat mogelijk ook naar Europa komt: de 08. Die is nu behoorlijk goed van opzij in beeld gebracht.

Lynk & Co verkoopt in thuisland China een arsenaal modellen dat we in Europa helemaal niet kennen. Van compacte SUV's tot een sedan en van een eigen versie van de Volvo XC90 tot een hatchback. Eind deze maand stelt Lynk & Co in China de 08 voor, een nieuwe SUV die mogelijk ook naar Europa en dus Nederland komt.

Een tweede model kan Lynk & Co in Nederland goed gebruiken. De plug-in hybride 01 staat er hier momenteel helemaal alleen voor. Daarmee doet het merk goede zaken en dus wil Lynk & Co niets liever dan het 01-succes vertalen naar een tweede model. De Lynk & Co 08 wordt waarschijnlijk een slagje groter dan de 4,54 meter lange 01, maar wordt eveneens géén EV. Althans, voorlopig in ieder geval niet. De 08 krijgt onder meer een variant van Lynk & Co's nieuwe plug-in hybride aandrijflijn mee. Lynk & Co heeft de 08 al eerder in beeld gebracht, maar nu tonen de Chinezen het volledige zijaanzicht.

De Chinese smartphonefabrikant Meizu, waarin Lynk & Co's moederbedrijf Geely een meerderheidsbelang heeft, is deels verantwoordelijk voor het software- en infotainmentdeel van de Lynk & Co 08.