Lucid Motors kan wel even een opsteker gebruiken en die komt er nu in de vorm van een megabestelling door taxidienst Uber. Dat heeft namelijk maar liefst 20.000 exemplaren van de Lucid Gravity besteld om in te zetten als zelfrijdende taxi. Het kunnen er zelfs nog meer worden. Uber steekt daarvoor 'meerdere honderden miljoen dollars' in Lucid Motors en Nuro. Die laatste partij ontwikkelt de technologie die nodig is om de Lucids op niveau 4 autonoom te laten rijden.

Volgend jaar moeten de eerste autonome Gravity's al gaan rondrijden als Uber-taxi in 'een grote stad in de Verenigde Staten'. De in totaal zo'n 20.000 auto's worden in zes jaar tijd aan het werk gezet. Het zou zomaar kunnen dat Las Vegas de primeur heeft. Daar werkt Nuro nu al met een prototype van een zelfrijdende Lucid Gravity, weliswaar nog wel op een afgesloten terrein. Nuro komt overigens uit San Francisco, waar Waymo al jaren met zelfrijdende taxi's aanwezig is.