Momenteel is de Emira de enige Lotus met verbrandingsmotoren. Nu is er een tweede. Dit is de Lotus For Me die AutoWeek je al kan tonen ruim voordat de fabrikant wil dat je hem ziet.

De Emira zou de laatste Lotus zijn die voor zijn aandrijving nog volledig vertrouwt op een benzinemotor. Het huidige Lotus heeft met de Eletre en Emeya gigantische zwaargewichten met elektrische aandrijflijnen op het menu staan en daarmee breekt Lotus met het merk dat het decennia is geweest. De overstap naar volledige elektrificatie ziet Lotus achteraf toch niet helemaal zitten. Het doel om per 2028 enkel nog EV's te verkopen is komen te vervallen. Het merk gaf aan benzinemotoren in zijn elektrische modellen te hangen en dat dat meer is dan slechts een aankondiging, bewijst deze Lotus For Me.

De Lotus For Me is nog niet officieel gepresenteerd, al kan AutoWeek je toch al de eerste foto's en informatie van die nieuwkomer voorschotelen. Het is natuurlijk vooral een Lotus Eletre, al past die modelnaam vast niet zo goed bij een auto met een verbrandingsmotor. De For Me is een Eletre met een plug-in hybride aandrijflijn en waarvan de benzinemotor een 279 pk sterke 2.0 viercilinder benzinemotor is. Het systeemvermogen is nog onbekend, maar zal zeker richting de 900 pk kruipen. De afmetingen en wielbasis van de Lotus 'Eletre' For Me zijn gelijk aan die van het bekende elektrische equivalent. Ook de For Me is dus 5,1 meter lang en heeft en wielbasis van 3,02 meter. Dat hij geen grote accu bij zich heeft, maakt hem niet lichter dan een Eletre. Sterker nog: de Lotus For Me weegt alsnog minimaal 2.575 kilo.

Onderaan de bilpartij zien we aan weerszijden twee omlaag gerichte uitlaateindstukken. De eerste plug-in hybride Lotus ooit heeft rechtsachter een tankklep. Over de komst van de Lotus For Me naar Nederland weten we officieel nog niets.