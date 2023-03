Designreview Lotus Eletre: beter dan de meeste concurrenten

Een Lotus SUV, hoe durven ze?! Een P.C. Hooft-tractor die tot overmaat van ramp ook nog eens is gebouwd in China! Tijd voor autodesigner Niels van Roij om deze EV eens tot op het batterijpakket af te fakkelen! Of toch niet?

De Lotus Eletre staat diametraal tegenover het ethos van Colin Chapman. Zijn ontwerpfilosofie 'simplify, then add lightness' vindt in de nieuwe SUV zijn antithese. Eenvoudig is de Eletre niet en met een dikke 2.500 kilo ook allerminst licht.

Idealisme was echter nooit de essentie van het merk-DNA van Lotus. Creativiteit was de dominante component. De lichtgewicht constructie was het belangrijkste middel om die kwaliteiten te manifesteren. Chapman ging maar voor één ding: succes! Een goed voorbeeld is de Omega, die werd voorzien van een dik blok en een nog dikker uiterlijk. Daarop prijkte ook de naam Lotus.

Concurrentie

De Eletre zou niet moeten worden vergeleken met de legendarische Elise, Exige of Esprit en ook niet met de nieuwe Emira. De werkelijke benchmarks zijn sport-SUV's als de Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, BMW XM en Porsche Cayenne. Wat met name de Lamborghini en Porsche hebben bewezen, is dat zware, grote vierdeursauto's geenszins het imago noch de bankrekening van een volbloed sportwagenfabrikant zullen schaden. De BMW zou zelfs kunnen gaan bewijzen dat een ronduit asociaal voorkomen en een esthetisch weerzinwekkend uiterlijk succes niet in de weg staat.

Vanzelfsprekend is de Eletre een typologie die ver afstaat van de lichte sportauto’s van het merk, maar zonder SUV kan het merk inpakken. De uitvoering van het ontwerp is duidelijk gelinkt aan de Lotus-identiteit, te beginnen met een goede, lichtvoetig ogende stance. De body is behoorlijk atletisch getekend en vele malen eleganter dan die van de bonkige Urus. De XM kan al helemaal op generlei wijze worden vergeleken met de Lotus.

Generieke sportwagen-geïnspireerde uitdrukking

De Eletre-neus heeft een nogal generieke sportwagen-geïnspireerde uitdrukking, helaas met voor de elektrische aandrijving geheel nodeloze enorme luchtinlaten. Omdat Lotus nooit een herkenbare grille in zijn down the road graphic kende, is er geen reden hier een forse optische inlaat toe te passen. Vergelijkingen met de Urus-neus zijn in de media gemaakt. Hoewel de Lotus over meer ingetogen graphics beschikt en een tastbare verbinding met aerodynamische functies heeft, is de vergelijking te rechtvaardigen en dat is eeuwig zonde.

Werkelijk vederachtig is het uiterlijk van de Eletre niet. Op plaatsen is de surfacing wat druk en rommelig, maar het belangrijkste visuele gebaar is impactvol, horizontaal en elegant. Met name de achterkant is sterk, met slechts enkele buitengewoon eenvoudige surfacing-elementen en pure graphics, die daadwerkelijk lucht uit de wielkasten voeren. En hoewel de lichtstrook over de volledige breedte een van de grootste stylingclichés van dit decennium is, is hij op de Lotus wel stilistisch consistent en scherpzinnig toegepast.

De Eletre is een contradictio in terminis. Een grote, zware SUV van Lotus. Daarmee zou hij niet moeten mogen bestaan en nimmer kunnen kloppen. Toch blijkt deze in China gebouwde P.C. Hooft-tractor vele malen beter en interessanter dan een groot aantal concurrenten.