Lotus wil Eletre volledig zelfrijdend maken

Lotus is bij uitstek een merk dat rijplezier hoog in het vaandel heeft staan. Toch hoef je in de toekomst juist in een Lotus mogelijk zelf niet meer te sturen. De Lotus Eletre, die toch al heel wat heilige Lotus-huisjes omver trapt, is helemaal volgehangen met Lidar-sensoren en camera's om autonoom rijden mogelijk te maken. Volgens de betrokken topingenieur biedt dat heel wat mogelijkheden en is er aan ambitie geen gebrek.

Li Bo, de topman van Lotus Robotics, stelt in gesprek met Autocar dat de Eletre de hardware aan boord heeft om uiteindelijk zelfrijdend te worden met slechts één ingreep van de bestuurder per 100.000 km. Dat betekent in de praktijk dat je de Eletre volledig zelf zijn gang kunt laten gaan en het stuur uit handen kunt geven. Gewoon een adres invoeren en daar gaat-ie. Volgens Li is er alleen nog wel een weg te gaan, want de Eletre zit nu op één ingreep per 200 km, dus dan moet je nog wel je koppie erbij houden.

Het is nog niet helder hoe lang Lotus er nog voor nodig denkt te hebben om zover te komen met de Eletre. Wel zegt Li dat het een extra uitdaging wordt om de Eletre klaar te stomen voor Europese wegen, omdat we hier geen keep your lane-principe hebben op de snelweg. Ook moet de wetgeving er natuurlijk klaar voor zijn. Dat is hier nu nog niet het geval.