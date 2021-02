Lorinser Classic tovert militaire Puch G om tot pick-up

In Nederland kennen we de G-klasse natuurlijk als Mercedes-Benz, maar tussen 1979 en 2000 werd de G-klasse in diverse landen in Oost-Europa, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland als Puch G verkocht. Puch, dat in deze markten een grote naam op offroadgebied was, was immers van meet af aan al bij het G-klasse-project betrokken. Lorinser Classic, een onderdeel van Mercedes-tuner Lorinser, heeft een in 1993 aan het Zwitserse leger geleverde Puch G230 GE omgebouwd tot pick-up.

Lorinser Classic heeft een behoorlijke vloot Puch's G die voorheen in dienst stonden van de Zwitserse strijdkrachten weten te bemachtigen. Een deel daarvan heeft Lorinser in originele staat verkocht terwijl een enkel exemplaar werd omgetoverd tot kampeerauto. De nu tot pick-up omgebouwde Puch G, die een vanafprijs heeft van €53.000, is eerst volledig uit elkaar gehaald. Lorinser Classic heeft het plaatwerk waar nodig hersteld en geeft de van een afsluitbare laadbak voorziene G een nieuwe matte groene lak. Lorinser Classic kon het niet laten om de Puch G iets te moderniseren. Derhalve vinden we ledtechniek in de kijkers, maar het het interieur blijft op de komst van met Alcantara beklede stoelen na volledig authentiek. Lorinser Classic zet de Puch G op 16-inch stalen wielen met all-terrainbanden van BFGoodrich er omheen. Ook aan de techniek wordt verder niet gesleuteld. Deze Puch G230 GE behoudt zijn 116 pk sterke 2.3 viercilinder, een machine die z'n krachten via een viertraps automaat over alle wielen verdeelt. Het levert bijzonder kijkvoer op.