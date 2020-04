Lorinser stoomt 27 jaar oude Puch G klaar voor zomer

De Mercedes-Benz G-klasse is in de 21e eeuw vooral uitgegroeid tot een statussymbool voor rappers, voetballers en mensen die op - laten we het noemen - 'afwijkende wijze' aan inkomsten komen. Als je naast de stadsjungle een G-klasse treft, is de kans groot dat het een ouder exemplaar is uit de tijd dat er nog geen glimmertjes op zaten. Dan neemt de kans ook toe dat het een vrij zeldzame Puch G betreft, zoals de auto die we hier op deze foto's zien. Van 1979 tot 2000 bouwde Steyr-Daimler-Puch de G-Wagen namelijk in licentie en Puch liet zich al helemaal niet verleiden tot het omtoveren van de G-klasse in een praalwagen. Dit is onversneden functionaliteit en no-nonsense.

Al met al dus een perfecte basis voor een camper die tegen een stootje moet kunnen. Dit exemplaar uit 1993 werd door Lorinser eens goed beetgepakt en omgetoverd tot een rijdend huisje voor op alle terreinen. De auto hoefde niet langs een carrosseriebouwer om aan zijn hoge leefkwartier achterop te komen, want Lorinser nam een hardtopversie als basis. Die heeft van zichzelf al de grote opbouw achterop. Uiteraard werd de boel wel grondig opgeknapt en van een nieuwe laklaag voorzien. Om het kampeerders geriefelijk te maken, installeerde Lorinser een kachel, 220v-aansluitingen (via campingstekker of zonnepanelen te voorzien van stroom), een magnetron, een keukenblokje, een opklaptafel en een bank die in een tweepersoonsbed kan worden veranderd.

Zoals gezegd werd de auto flink opgeknapt om weer zo goed als nieuw te ogen. Dat zien we niet alleen aan het interieur en exterieur, maar in het bijzonder ook onder de motorkap. De 116 pk viercilinder met 80.000 kilometer op de teller was volgens Lorinser nog in zeer goede staat, maar werd desalniettemin grondig nagelopen. Het oogt in de motorruimte dan ook bijna net zo fris als het er in 1993 bij aflevering uit heeft gezien. Verwacht overigens geen wonderlijke prestaties van dit blok, maar voldoende trekkracht om met de G onbekommerd van de gebaande paden te gaan. Interesse? Of je wel even € 69.000 achter kunt laten bij Lorinser.

Wil je alles weten over campers en het laatste nieuws op dit gebied? Met AutoWeek Campers blijf je op de hoogte!