Longbow Speedster: minder dan 900 kilo en bijna 450 kilometer bereik

Minder is meer

Longbow Speedster
Lars Krijgsman

Duurt een auto ontwikkelen lang? Niet als je het aan de kleine Engelse autobouwer Longbow Motors vraagt. Dat heeft naar eigen zeggen slechts zes maanden nodig gehad om een schets om te toveren tot een elektrische roadster.

In maart maakten we voor het eerst virtueel kennis met Longbow Motors. Dat is een kleine en piepjonge Engelse onderneming die destijds te kennen gaf een relatief lichte elektrische coupé en 'speedster' te ontwikkelen. Van de elektrische speedster - die weinig geïnspireerd 'Speedster' heet - heeft het nu een demonstratie-exemplaar gereed.

Longbow zit op de creatieve stoel en noemt zijn demonstratievoertuig 'Aesthetic Dynamic Demonstrator'. Het omschrijft de auto als een FEV, een Featherweight Electric Vehicle, aldus de Engelsen. De coupé die het bedrijf wil gaan bouwen, noemt het Roadster. Van de Longbow Speedster wil het bedrijf 140 exemplaren bouwen, waarvan 25 in een extra speciale Autograph-uitvoering. Van de Roadster moeten er 1.095 stuks verschijnen, waarvan 100 exemplaren in een Autograph-variant. Alle modellen komen in zowel een links- als een rechtsgestuurde variant, zo belooft Longbow.

Wie na het doen van een aanbetaling een Longbow bestelt, moet nog wel even geduld hebben. Ergens volgend jaar worden de eerste exemplaren geleverd. Het bedrijf zegt voorzichtig te zijn met het doen van valse beloftes en dus doet het over een exacte leverdatum geen uitspraken. Voor uitgebreide technische specificaties is het nog te vroeg. Wat we wel weten, is dat de Longbow Speedster slechts 895 kilo weegt en vanuit stilstand in 3,5 seconden de 100 km/h aantikt. Het bereik: 443 kilometer. De vanafprijs van de Longbow Speedster bedraagt in het Verenigd Koninkrijk omgerekend bijna €97.000. De Roadster – die na de Speedster in productie gaat – is minder duur en moet vanaf omgerekend €75.000 van eigenaar wisselen.

Elektrische Auto

